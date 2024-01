W piątek minister sprawiedliwości, prokurator generalny Adam Bodnar przekazał, że Dariusz Barski został przywrócony do służby czynnej przez Zbigniewa Ziobrę z naruszeniem przepisów. W związku z tym minister wyznaczył prokuratora Jacka Bilewicza na stanowisko pełniącego obowiązki szefa Prokuratury Krajowej. Innego zdania są zastępcy prokuratora generalnego oraz część prawników, którzy zarzucają Adamowi Bodnarowi złamanie prawa.

REKLAMA

Zobacz wideo Tusk odniósł się do sprawy prokuratora generalnego. "To nie jest tak, że mamy we wszystkim rację"

Spór w Prokuraturze Krajowej paraliżuje prokuraturę. "Jazda bez trzymanki"

Ten spór powoduje chaos w jednostkach prokuratury w całym kraju - informuje "Rzeczpospolita". Dziennik ustalił, że część prokuratorów poddaje w wątpliwość polecenia i decyzje prokuratorów wyższego rzędu. Niektórzy nie wykluczają, że będą odmawiać wykonywania poleceń do momentu rozstrzygnięcia sprawy. "Jeżeli sytuacja się szybko nie wyjaśni, to będzie jazda bez trzymanki" - uważa jeden z prokuratorów cytowanych przez dziennik.

Z kolei adwokaci zwracają uwagę na możliwy paraliż w sądach. O tym, na czym ma on polegać, mówi w "Rz" mec. Maciej Zaborowski. Jego zdaniem część obrońców zapowiedziała złożenie wniosków o umorzenie postępowań karnych, w których podważają status prokuratorów albo legalność niektórych ich decyzji. Adwokat wyjaśnił, że może to dotyczyć decyzji podjętych przez prokuratora krajowego Dariusza Barskiego o przedłużeniu najważniejszych śledztw, tymczasowych aresztowaniach lub zastosowaniu kontroli operacyjnej. Podobne wątpliwości mogą budzić decyzje wydawane przez prokuratora Jacka Bilewicz. Inny rozmówca dziennika mec. Michał Zacharski zwraca uwagę na jeszcze jeden aspekt sporu w Prokuraturze Krajowej. Ocenił, że rozstrzygnięcia procesowe wydawane samodzielnie przez Barskiego "muszą być uznane za nieistniejące", w związku z tym, może pojawić się problem z awansami prokuratorów, o które wnioskuje prokurator krajowy. "Do pomyślenia są wnioski o wyłączenie prokuratorów od udziału w sprawie. To zaś może prowadzić do paraliżu prokuratury" - ocenił adwokat.

Prok. Wrzosek w Gazeta.pl: Sytuacja jest niewyobrażalna

W poniedziałek spór w Prokuraturze Krajowej komentowała gościni "Porannej rozmowy Gazeta.pl" prok. Ewa Wrzosek. - Sytuacja jest niewyobrażalna. Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś inny niż prokurator Jacek Bilewicz pełnił obowiązki prokuratora krajowego - mówiła prokuratorka Ewa Wrzosek ze Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia. Podkreśliła, że jeśli ktoś nie zgadza się z decyzją prokuratora generalnego, powinien skierować skargę do sądu i to sąd rozstrzyga taką sytuację. - To jest również strach przed odpowiedzialnością, ponieważ ci prokuratorzy mogli manipulować postępowaniami przygotowawczymi. To popycha ich do skrajnych działań, które nigdy nie miały miejsca w prokuraturze - stwierdziła prokuratorka Ewa Wrzosek. Zapewniła jednocześnie, że prokuratura jako instytucja działa.

Bodnar o zmianach w Prokuraturze Krajowej: Absolutnie nie zamierzam się wycofać

W poniedziałek wieczorem minister sprawiedliwości Adam Bodnar zapewnił w wywiadzie w TVN24, że nie zamierza wycofać się ze swoich decyzji. - Uważam, że absolutnie mam rację. Prokurator Dariusz Barski jest prokuratorem w stanie spoczynku, został przywrócony do czynnej służby na podstawie przepisu, który miał charakter epizodyczny i który już nie obowiązywał od wielu lat - przekonywał minister sprawiedliwości, prokurator generalny Adam Bodnar, komentując sytuację w Prokuraturze Krajowej. - 2016 rok, reforma prokuratury. Jeden z przepisów przewidywał, że do służby prokuratorskiej mogą wrócić prokuratorzy. Kilka osób z tego skorzystało. Później następuje rok 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 i 2022 r. Pan prokurator Barski też postanawia na podstawie tego samego przepisu wrócić, podczas gdy cel tamtej ustawy, z 2016 r., został zrealizowany wtedy, kiedy tworzona była nowa Prokuratura Krajowa. Przepis obowiązywał dokładnie dwa miesiące - dodał.

Więcej o wywiadzie z ministrem sprawiedliwości, prokuratorem generalnym w tekście Marcina Kozłowskiego: