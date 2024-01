Ekspertka wskazała na błąd Adama Bodnara. Na to nie zwrócił uwagi

Gościem Iwony Kutyny we wtorek w "Porannej rozmowie Gazeta.pl" była dr Małgorzata Majewska, specjalistka ds. komunikacji werbalnej z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ekspertka mówiła o języku, jakiego używają politycy. - Każdy z nas ma potrzebę przynależności do wspólnoty, a wspólnotę definiują wartości. Jedna i druga strona żongluje tymi wartościami, bo one są ważne - pytanie, co jest pod to podlepione - podkreśliła.

Zobacz wideo Dr Małgorzata Majewska gościnią "Porannej rozmowy Gazeta.pl"

- Każda partia rządząca ma w nazwie wartości, dlatego że jest to najważniejsze. Natomiast problem polega na tym, że poziom emocjonalności jest tak duży, że dla wielu osób ginie istota. Jest tylko po to, żeby bodźcować nasze emocje - zaznaczyła.

"Chodzi o to, żeby Donalda Tuska przylepić do czegoś, co budzi nasz strach"

Dr Małgorzata Majewska odniosła się też do "marszu wolnych Polaków". - Zobaczcie państwo, jak to działa. Tam był transparent: "Tusk = Putin". Oczywiste jest, że Putin ma absolutnie minus, jeśli chodzi o wartościowanie. Teraz chodzi o to, żeby w naszej emocjonalności - szczególnie u odbiorców, którzy nie rozumieją, co się dzieje - pana premiera przylepić do czegoś, co budzi nasz strach - powiedziała ekspertka.

- Walka polega na tym, aby przylepić siebie do czegoś, co wartościujemy pozytywnie. Gdybyśmy teraz wyszły na ulice i podpytały ludzi, z kim im się kojarzy "praworządność", to wcale nie zakładałabym, że z panem Bodnarem. Myślę, że ktoś mógłby powiedzieć, że z panem Kaczyńskim - stwierdziła dr Majewska. Jak dodała, problem polega na tym, że język, którego używa Adam Bodnar, jest hermetyczny i dla większości osób musi być tłumaczony "z polskiego na nasze". - W przekazie do społeczeństwa brakuje jasnych komunikatów, co się dzieje - podkreśliła.

