Barski komentuje decyzje Bodnara. Wciąż uważa się za prokuratora krajowego

- Uważam, że działania pana prokuratora generalnego mają na celu obejście mechanizmu, który jest wyartykułowany w art. 14 Ustawy o Prokuraturze, z którego wynika, że aby skutecznie odwołać prokuratora krajowego i innych zastępców prokuratora generalnego, niezbędna jest zgoda prezydenta wyrażona na piśmie. Tutaj takiej zgody nie było - stwierdził w Polsat News Dariusz Barski, były prokurator krajowy.

Zobacz wideo Tusk odniósł się do sprawy prokuratora generalnego. "To nie jest tak, że mamy we wszystkim rację"