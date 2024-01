Bodnar twardo o zmianach w Prokuraturze Krajowej: Absolutnie nie zamierzam się wycofać

- Absolutnie nie zamierzam się wycofać, uważam, że absolutnie mam rację. Prokurator Dariusz Barski jest prokuratorem w stanie spoczynku, został przywrócony do czynnej służby na podstawie przepisu, który miał charakter epizodyczny i który już nie obowiązywał od wielu lat - przekonywał w poniedziałek w TVN24 minister sprawiedliwości, prokurator generalny Adam Bodnar, komentując sytuację w Prokuraturze Krajowej.

Zobacz wideo Tusk odniósł się do sprawy prokuratora generalnego. "To nie jest tak, że mamy we wszystkim rację"