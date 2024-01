W jesiennych wyborach parlamentarnych Konfederacja uzyskała 7,16 procent głosów. Wynik ten przez wielu polityków i sympatyków stronnictwa odebrany został jako polityczna porażki. Zwłaszcza że partia w okresie letnim uzyskiwała w sondażach wyniki sięgające kilkunastu procent. Sławomir Mentzen i Krzysztof Bosak, obecni liderzy Konfederacji, wskazywali, że winę ponosi po części Janusz Korwin-Mikke, którego kontrowersyjne wypowiedzi w okresie kampanii wyborczej miały negatywnie wpłynąć na ostateczny wynik ugrupowania.

REKLAMA

Zobacz wideo Michał Kobosko o incydencie z gaśnicą: To było świadome narażenie życia i zdrowia ludzi, którzy się tam znaleźli

Sławomir Mentzen krytykuje Korwin-Mikkego. "Wyborcy pokazali, co o nim myślą"

Sławomir Mentzen, obecny lider Nowej Nadziei (dawniej partii KORWiN), ponownie odniósł się do aktywności politycznej Korwin-Mikkego w podcaście Żurnalisty, aktywnego w sieci dziennikarza. - Najlepsze, co w życiu osiągnął, to już za nim. Trzeba wiedzieć, kiedy przejść na emeryturę, kiedy już jesteśmy za szczytem naszych możliwości. Wydaje mi się, że to jest ten przypadek, że powinien naprawdę odejść na zasłużoną emeryturę. W tym momencie nie jest w stanie zbudować niczego dużego - mówił polityk.

Jako potwierdzenie wskazał wynik Korwin-Mikkego w wyborach parlamentarnych. Doświadczony polityk nie zdobył mandatu poselskiego, ponieważ więcej głosów w jego okręgu uzyskała debiutująca politycznie Karina Bosak - żona Krzysztofa Bosaka. - Wyborcy pokazali mu, co o nim myślą. Nie tylko wyborcy Konfederacji, ale też wolnościowi. Bo przecież nie zajął drugiego miejsca (na liście wyborczej - red.), tylko trzecie. Nie widzę, żadnego powodu, żeby między jesienią a wiosną mieli drastycznie zmienić zdanie - mówił Sławomir Mentzen.

Mentzen opisuje Korwin-Mikkego. "Bardzo wartościowy człowiek", ale "ma potencjał do niszczenia"

Mentzen odnosił się zapewne do wyborów do parlamentu europejskiego, które odbyć mają się właśnie wiosną, w czerwcu tego roku. Korwin-Mikke ma w nich wystartować już nie z ramienia Konfederacji, a jako jej rywal ze swojej nowej partii politycznej. Mentzen najwyraźniej nie obawia się jednak rywalizacji o elektorat skrajnej prawicy z dawnym liderem jego stronnictwa. Obecnie widzi w nim jedynie "potencjał do niszczenia". - Sam to udowodnił w ciągu ostatniego półrocza - mówił w rozmowie.

Lider Nowej Nadziei nie zaprzeczał jednak, że Korwin-Mikke był postacią istotną w jego środowisku. - To jest człowiek z wielkimi zasługami. W moim środowisku on jest bardzo ceniony, ja nadal go bardzo cenię. To jest bardzo wartościowy człowiek, który wyborczo w tym momencie nie jest wartością dodaną. - Gdyby zajął się publicystyką, gdyby zajął się sprawami ideowymi, w oderwaniu od bieżącej polityki partyjnej, to nie byłoby tak źle - dodawał.