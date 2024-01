Praworządność w Polsce. Media: Andrzej Duda ma odbyć rozmowę z wiceszefową KE

Jak poinformowało RMF FM, prezydent Andrzej Duda ma spotkać się w środę w Verą Jourovą, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej. Rozmowa ma dotyczyć ostatnich wydarzeń na tle politycznym w Polsce.

Davos. Prezydent Andrzej Duda ma spotkać się z wiceszefową KE

Według informacji portalu, do spotkania ma dojść w Davos, na marginesie Światowego Forum Ekonomicznego. "Rozmowa będzie dotyczyć sytuacji praworządności w Polsce. Jak usłyszała dziennikarka RMF FM spotkanie jest efektem rozmów Very Jourovej z prezydenckimi ministrami podczas jej grudniowego pobytu w Warszawie" - informuje RMF FM.

Urzędnik Komisji Europejskiej przekazał w rozmowie z portalem, że Bruksela "przygląda się sytuacji w Polsce". Reporterka zapytała, dlaczego nie zabierają głosu ws. nowego rządu. W odpowiedzi przekazano, że "KE ocenia zmiany systemowe, ustawodawcze, a nie zmiany personalne, jednostkowe".

"Komisja nie jest kompetentna do oceniania zgodności z polską Konstytucją poszczególnych decyzji. W przeszłości byliśmy krytykowani za to przez ówczesną opozycję, czy organizacje sądownicze" - przekazał portalowi europejski urzędnik.

PiS "przekazuje informacje" Jourovej

W grudniu Vera Jourova przybyła do Warszawy, gdzie spotkała się między innymi z ministrem sprawiedliwości Adamem Bodnarem oraz marszałkami Sejmu i Senatu. Jednym z głównych tematów były kwestie praworządności i odblokowanie pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. Wiceszefowa Komisji rozmawiała także na temat uzgodnionego przez negocjatorów Europarlamentu i unijnych krajów Aktu o Wolności Mediów.

Politycy Prawa i Sprawiedliwości wręczyli wówczas wiceprzewodniczącej KE pismo dotyczące sytuacji mediów w Polsce. Była marszałkini Sejmu Elżbieta Witek powiedziała, że nie chodzi o interwencję unijnych instytucji, ale przekazanie informacji na temat ostatnich wydarzeń. - Przekazaliśmy pani komisarz dokument w dniu, w którym dokonano zamachu stanu na media publiczne. Myślę, że jest on nieprzypadkowy - mówiła Witek.

Vera Jourova podkreślała znaczenie niezależności mediów. - Media publiczne we wszystkich państwach członkowskich powinny pracować obiektywnie i opierać się na transparentnych, jasnych zasadach, niezależnie od kierownictwa. Powinny być też finansowane w przewidywalny sposób - zaznaczyła wiceszefowa KE.

Plan ws. odblokowania KPO. Jourova: Jedno to plan ministra, a drugie to rzeczywistość polityczna

W ubiegły czwartek Vera Jourova w rozmowie z Polskim Radiem dobrze oceniła plan polskiego rządu, który ma doprowadzić do odblokowania Krajowego Planu Odbudowy. Wiceszefowa Komisji ostrożnie jednak odpowiadała na pytanie, czy do wypłaty pieniędzy wystarczy sam plan naprawy sądownictwa, czy też wdrożone muszą być reformy, a do tego potrzebny będzie podpis prezydenta pod ustawami przyjętymi przez większość sejmową. - Plan, o którym usłyszałam od Adama Bodnara, jest realistyczny. Oczywiście jedno to plan ministra, a drugie to rzeczywistość polityczna. Nadal nie wiemy, jak prezydent zachowa się i co zrobi z propozycjami legislacyjnymi. I teraz nie chcę niczego przewidywać - podkreśliła w rozmowie z brukselską korespondentką Polskiego Radia Beatą Płomecką.

Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej spotkała się z ministrem sprawiedliwości Adam Bodnarem podczas swej niedawnej wizyty w Warszawie. O odblokowaniu pieniędzy z KPO rozmawiała w Brukseli ministerka funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Jej zdaniem do odblokowania może dojść na przełomie marca i kwietnia. Wyraziła też opinię, że jeśli prezydent nie podpisze ustaw, nie przeszkodzi to Komisji zgodzić się na wypłatę pieniędzy.

Całe KPO to prawie 60 miliardów euro. Polska dostała na razie zaliczkę w wysokości 5 miliardów euro, nieuzależnioną od spełnienia żadnych warunków. Kryteria dotyczą pozostałej puli. Na razie Polska złożyła pierwszy wniosek o wypłatę 7 miliardów euro. W tym roku Warszawa złoży kolejne 4 wnioski opiewające na 23 miliardy euro.