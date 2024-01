Szef Rady Nadzorczej TVP ujawnił, ile zarabia. Dziennikarka nie kryła zaskoczenia

Piotr Zemła zaznaczył na początku rozmowy w Radiu ZET, że jest "jak najbardziej aktualnym" członkiem Rady Nadzorczej TVP. - To, że sąd odmówił [wpisania do KRS - red.], to dopiero połowa. Należy zapytać o drugą połowę, jaki to ma skutek, czy to orzeczenie prawomocne. Nie jest, zostało już zaskarżone przez likwidatora Telewizji Polskiej S.A. Daniela Gorgosza - przekazał prawnik.

- Mam nadzieję, że skarga zostanie rozpoznana szybko, myślę, że to perspektywa kilku tygodni - dodał. - To będzie pierwszy raz, kiedy sąd będzie decydował o tej sprawie, sąd, w którego składzie będzie sędzia, a nie referendarz sądowy. (...) Od takiej decyzji także przysługuje zażalenie - mówił Piotr Zemła w Radiu ZET.

- Orzeczenie w postępowaniu rejestrowym nie ma charakteru prawnokształtującego. To jest orzeczenie, które ma charakter deklaratoryjny. To orzeczenie referendarza sądowego nie kształtuje prawa, ono nie kształtuje tego, czy ja jestem członkiem Rady Nadzorczej, czy jestem jej przewodniczącym, czy pan prezes Sygut był prezesem, bo teraz mamy spółkę postawioną w stan likwidacji, więc w ogóle kwestia prezesa jest poza sporem, jak sądzę - zaznaczył prawnik.

Podkreślił, że Tomasz Sygut "był legalnym prezesem" (obecnie pełni funkcję dyrektora generalnego). - Teraz likwidatorem jest pan Daniel Gorgosz i on ma prawo i obowiązek kierować spółką i reprezentować ją na zewnątrz - wyjaśnił.

Piotr Zemła poinformował również, że nie otrzymuje wynagrodzenia za zasiadanie w Radzie Nadzorczej TVP. - Działa pan za friko, pro publico bono, wolontariacko? - upewniała się prowadząca Beata Lubecka. Prawnik potwierdził, że pracuje w radzie "społecznie". Przekazał też, że jego obecność w radzie to decyzja ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza. - Propozycja wyszła od niego, zgodziłem się - stwierdził krótko.

Zmiany w mediach publicznych

Na kilka dni przed grudniową przerwą świąteczną minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz odwołał prezesa TVP Mateusza Matyszkowicza, prezeskę Polskiego Radia Agnieszkę Kamińską i prezesa Polskiej Agencji Prasowej Wojciecha Surmacza, a także rady nadzorcze tych medialnych spółek. Nowe rady powołały potem nowych prezesów - Tomasza Syguta, Pawła Majchera i Marka Błońskiego. Resort tłumaczył, że Sienkiewicz podjął takie kroki na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych. Decyzje wywołały sprzeciw nie tylko polityków Prawa i Sprawiedliwości, ale także części środowiska prawniczego. Z kolei 27 grudnia minister postawił spółki TVP, Polskie Radio i PAP w stan likwidacji.

Warszawski sąd rejestrowy w pierwszej instancji decyzją z 9 stycznia oddalił wniosek o wpis zmiany danych w Krajowym Rejestrze Sądowym dotyczących TVP. Oznacza to, że odmówił wpisania nowych władz TVP do KRS. Jak napisano w uzasadnieniu, sąd uznał, że minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz nie miał prawa odwołać dotychczasowej rady nadzorczej TVP i powołać nowej.