"W związku z próbą nielegalnego usunięcia ze stanowiska Prokuratora Krajowego Dariusza Barskiego oraz niezgodną z prawem próbą wskazania nowego pełniącego obowiązki Prokuratora Krajowego Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda w dniu 15 stycznia 2024 r. złożył do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej a Prezesem Rady Ministrów oraz Prokuratorem Generalnym" - brzmi komunikat opublikowany przez Kancelarię Prezydenta.

Zobacz wideo Duda o odwołaniu prokuratora krajowego: Pismo jest nic niewarte

"Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2393), wszczęcie postępowania w sprawie sporu kompetencyjnego skutkuje z mocy zawieszeniem postępowania przed organami, które prowadzą spór kompetencyjny" - informuje również Kancelaria Prezydenta.

Trybunał Konstytucyjny blokuje decyzje ministra sprawiedliwości. Sędzia Pawłowicz wydała tymczasowe postanowienie

Jak informowaliśmy, w poniedziałek Trybunał Konstytucyjny wydał tymczasowe postanowienie, które nakazywało ministrowi Bodnarowi powstrzymanie się od działań uniemożliwiających Dariuszowi Barskiemu pracę na stanowisku prokuratora krajowego oraz wstrzymanie wykonania decyzji o powołaniu na pełniącego obowiązki Jacka Bilewicza. Za decyzję tę odpowiadała sędzia Krystyna Pawłowicz, była posłanka Prawa i Sprawiedliwości. Szczegóły dotyczące postanowienia Trybunału Konstytucyjnego przedstawiliśmy w poniższym artykule na Gazeta.pl:

Spór o prokuraturę. Andrzej Duda o "drodze bezprawia" i "żałosnych działaniach"

W piątek (12 stycznia) minister Bodnar przekazał prokuratorowi krajowemu Dariuszowi Barskiemu dokument stwierdzający, że przywrócenie go do służby czynnej w 2022 roku odbyło się niezgodnie z przepisami oraz nie wywołało skutków prawnych. Zbigniew Ziobro, pełniący wówczas funkcję prokuratora generalnego, miał zastosować bowiem przepis ustawy, która wtedy nie obowiązywała. Jak informowało Ministerstwo Sprawiedliwości, Barski nie może w związku z tym dalej pełnić funkcji. Tego samego dnia premier Donald Tusk powierzył obowiązki prokuratora krajowego Jackowi Bilewiczowi.

Decyzji tej nie przyjęło środowisko polityczne PiS. - Cały ten zabieg stosowany w tej chwili jest zabiegiem bezprawnym - oceniał prezes partii Jarosław Kaczyński. - Dzisiaj mamy w prokuraturze sytuację związaną z łamaniem art. 7 Konstytucji, czyli tego, że władze państwowe działają na podstawie prawa - dodawał.

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej działania premiera Tuska i ministra Bodnara skrytykował również prezydent Duda. - Ustawa stanowi jasno, odwołanie prokuratora krajowego może nastąpić wyłącznie po konsultacji, która ma być przeprowadzona pomiędzy premierem a prezydentem - mówił podczas wystąpienia.

- Zwróciłem się do premiera, aby przywrócił porządek i porozmawiał na ten temat z ministrem Bodnarem, bo to, co obserwujemy, jest po prostu niepoważne, a wzbudza ogromne niepokoje w kraju. Dla mnie sprawą oczywistą jest to, że Adam Bodnar powinien cofnąć się z tej drogi bezprawia, na którą wkroczył i zaprzestać, tych żałosnych działań, bo tutaj powinna być zrealizowana normalna droga prawna - oceniał Andrzej Duda.