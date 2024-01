Bodnar zawiesza kierownictwo sądu w Poznaniu, w tym Radzika. "Nadużycia władzy"

Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało w poniedziałek, że minister Adam Bodnar zwrócił się do kolegium Sądu Apelacyjnego w Poznaniu o wyrażenie opinii w sprawie odwołania z pełnionych funkcji sędziego SA Mateusza Bartoszka (pełniącego funkcję prezesa Sądu Apelacyjnego w Poznaniu) oraz sędziów SA Przemysława Radzika i Sylwii Dembskiej (pełniących funkcje wiceprezesów). Dodatkowo zawiesił tych troje sędziów w pełnieniu czynności.

Resort tłumaczy, że ministra do "podjęcia szybkich i zdecydowanych działań" Adama Bodnara zmusiło wszczęcie przez obecne kierownictwo Sądu Apelacyjnego procedury usunięcia trojga sędziów z funkcji przewodniczących i wiceprzewodniczącej dwóch wydziałów.

"Pretekst jej podjęcia w postaci rzekomego pogorszenia załatwialności spraw w kierowanych przez nie wydziałach był pozbawiony podstaw faktycznych" - przekazało Ministerstwo Sprawiedliwości, nazywając to "zapowiedzią bezzasadnej czystki".

W komunikacie resortu czytamy, że Bodnar zarzuca Mateuszowi Bartoszkowi "szereg zaniechań oraz nietrafnych działań, jakich dopuścił się on, wykonując funkcję Prezesa, które doprowadziły m.in. do pogorszenia wyników statystycznych kierowanego przez siebie sądu oraz dezorganizacji jego pracy poprzez nietrafne i nieuzasadnione decyzje personalne".

W przypadku sędzi Sylwii Dembowskiej powodem wszczęcia sprawy przez Adama Bodnara był "szereg zaniechań w zakresie podejmowania działań mających poprawić sytuację, nadzorowanych przez Nią pionu cywilnego i własności intelektualnej oraz pracy i ubezpieczeń społecznych".

Jeśli chodzi natomiast o Przemysława Radzika, według Bodnara wątpliwości wzbudza łączenie przez niego funkcji wiceprezesa Sądu Apelacyjnego i zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych. Adam Bodnar wprost zarzucił Radzikowi nadużycia władzy.

Jako przykład ministerstwo podało przeniesienie we wrześniu 2022 r. dwóch sędzi Sądu Apelacyjnego w Warszawie z wydziału karnego do wydziału pracy i ubezpieczeń społecznych i jednoczesne odebranie im 88 spraw apelacyjnych, co przedłużyło czas trwania tych postępowań.

"Za nadużycie władzy należy również uznać zarządzenie dnia 15 grudnia 2021 r. bezpodstawnego zawieszenia w czynnościach służbowych na okres do 30 dni podjętą przez Przemysława W. Radzika jako ówczesnego Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Warszawie wobec sędziego Krzysztofa Chmielewskiego, przy czym wyłączną przyczyną tej decyzji było podjęcie przez sędziego Chmielewskiego decyzji o wyłączeniu od rozpoznania sprawy innego sędziego po przeprowadzeniu jego testu niezależności w wykonaniu orzeczeń trybunałów międzynarodowych oraz Sądu Najwyższego" - czytamy w komunikacie resortu.

W komunikacie przypomniano, że w 2017 r. doszło do zmian w przepisach, które wyeliminowały wpływ organów samorządu sędziowskiego na wybór prezesów i wiceprezesów sądów. "Doprowadziło to do sytuacji, w której na stanowiska prezesów i wiceprezesów sądów Minister Sprawiedliwości zaczął wyznaczać osoby nieposiadające wystarczającego doświadczenia orzeczniczego i menedżerskiego, zdarzył się nawet przypadek wyznaczenia na takie stanowisko osoby karanej dyscyplinarnie" - napisano.

"Częstokroć więc kandydaci na prezesów i wiceprezesów sądów byli wybierani według klucza pozamerytorycznego, co w wielu przypadkach znacząco obniżyło standard zarządzania sądami. W ocenie Ministra Sprawiedliwości żadna z osób, których dotyczy podjęta procedura odwołania, nie ma należytych kompetencji do wykonywania powierzonych jej funkcji" - dodano.

"Themis" o sędziach działających "pod dyktando sił politycznych"

W niedzielę członkowie Stowarzyszenia Sędziów Themis wydali oświadczenie, w którym zadeklarowali m.in. "wszelką pomoc merytoryczną organom władzy ustawodawczej i wykonawczej w działaniach zmierzających do naprawy ładu prawnego w Polsce".

"Jednym z warunków skuteczności w tym zakresie jest odwołanie i rozliczenie osób, które w zamian za spodziewane korzyści materialne i polityczne, obejmowały i sprawowały funkcje i zajmowały stanowiska w wymiarze sprawiedliwości. Ze smutkiem przyznajemy, że także w środowisku sędziów były osoby, które sprzeniewierzając się sędziowskiemu ślubowaniu i wymogom apolityczności, zdecydowały się na piastowanie funkcji pod dyktando sił politycznych. Osoby takie powinny być niezwłocznie odsunięte i sprawiedliwie pociągnięte do odpowiedzialności adekwatnej do wagi ich przewinień" - czytamy.

"Zwracamy się także do wszystkich kolegów i koleżanek sędziów, aby w tym trudnym okresie naprawy funkcjonowania systemu sprawiedliwości, dołożyli wszelkich starań dla dobra obywateli i wykazywali się daleko posuniętą cierpliwością i empatią w tłumaczeniu uczestnikom postępowania wszelkich zawiłości prawnych" - dodano.