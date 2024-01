Jest nowy sondaż CBOS. PiS i Koalicja Obywatelska idą łeb w łeb. Dalej zaskoczenie

Z najnowszego badania CBOS wynika, że gdyby wybory parlamentarne odbyły się w styczniu, Prawo i Sprawiedliwość i Koalicja Obywatelska miałyby zbliżone poparcie - 29 proc. Co ciekawe, trzecie miejsce przypadłoby ex aequo Trzeciej Drodze i Konfederacji (po 10 proc.). Posłów do Sejmu wprowadziłaby również Lewica (7 proc.). 4 proc. badanych wybrałoby inne ugrupowanie, a 12 proc. to wyborcy niezdecydowani.

Zobacz wideo Tusk przypomniał, jak PiS wprowadzał swoje zmiany w TVP. "Działania niekonstytucyjne"

Sondaż został przeprowadzony w dniach 8-12 stycznia metodą CATI (wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo) na próbie 1000 pełnoletnich mieszkańców Polski.

Wybory parlamentarne 2023. Oficjalne wyniki

W ubiegłorocznych październikowych wyborach parlamentarnych Prawo i Sprawiedliwość uzyskało 35,38 proc. poparcia. Na Koalicję Obywatelską zagłosowało 30,7 proc. wyborców. Trzecią Drogę (koalicję Polski 2050 Szymona Hołowni i PSL-u) wybrało 14,4 proc. głosujących. Posłów do Sejmu wprowadziły również Lewica (8,61 proc.) i Konfederacja (7,16 proc.). Jak to przełożyło się na mandaty? Prawo i Sprawiedliwość wprowadziło do Sejmu 194 posłów, KO - 157, Trzecia Droga - 65, Lewica - 26, a Konfederacja - 18.