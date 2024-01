Stan zdrowia Mariusza Kamińskiego się pogarsza? Jest stanowisko Służby Więziennej

Mariusz Kamiński, skazany w grudniu na dwa lata więzienia w związku z tzw. aferą gruntową, przebywa od niemal tygodnia w Areszcie Śledczym w Radomiu. Politycy PiS informują, że stan byłego szefa MSWiA ma się pogarszać. Marek Suski przekazał w poniedziałek, że były poseł ma znajdować się na oddziale szpitalnym. - Dyrektor poinformował mnie, że Mariusz Kamiński jest na oddziale szpitalnym i ma podawane środki i że po podawaniu środków stan zdrowia się poprawił - mówił Suski w TV Republika.

Stan zdrowia Mariusza Kamińskiego. Służba Więzienna odpowiada

O złym stanie zdrowia mówił również między innymi europoseł PiS Ryszard Czarnecki. Jak stwierdził w niedzielę, "kondycja Mariusza Kamińskiego po kilku dniach głodówki jest bardzo niedobra, to być może zagraża w najbliższej przyszłości jego życiu". Z kolei w ubiegły piątek Jarosław Sellin przekazał, że było już po nim "widać skutki strajku głodowego".

Do sytuacji odniosła się Służba Więzienna w odpowiedzi przesłanej Onetowi. "Służba Więzienna jest zobowiązana zapewnić bezpieczeństwo osobiste osobom osadzonym, ale jest zobowiązana również do zapewnienia każdemu osadzonemu odpowiedniej opieki zdrowotnej. Osadzony mający zdiagnozowany problem zdrowotny jest odpowiednio zaopatrywany medycznie i ma zagwarantowane leczenie adekwatne do aktualnego stanu zdrowia i wskazań lekarza" - przekazano w komunikacie.

W przypadku podjęcia przez osadzonego protestu głodowego Służba Więzienna ma wypracowane odpowiednie procedury postępowania mające na celu zapewnienie odpowiedniego stanu zdrowia skazanemu. Powyższą sprawę reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmioty lecznicze dla osób pozbawionych wolności z dnia 14 czerwca 2012 r.

- czytamy w odpowiedzi przesłanej redakcji portalu. Zgodnie z przytoczonym rozporządzeniem "osobie pozbawionej wolności, która dokonała samouszkodzenia ciała lub odmawia przyjmowania posiłków, udziela się świadczeń zdrowotnych niezbędnych ze względu na stan jej zdrowia. Jeżeli osoba ta odmawia poddania się leczeniu, można ją umieścić, w zależności od stanu zdrowia, w izbie chorych lub w celi mieszkalnej, zapewniając w tym przypadku nadzór medyczny odpowiedni do jej stanu zdrowia". Taką osobę również poddaje się badaniu lekarskiemu co najmniej raz w tygodniu.

Z kolei Służba Więzienna w odpowiedzi dla Wirtualnej Polski przekazała, że w radomskim zakładzie karnym "zapewnia się odpowiednie warunki higieny, dostateczny dopływ powietrza i odpowiednią do pory roku temperaturę oraz oświetlenie, według norm określonych dla pomieszczeń mieszkalnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie".

Jak pisał Jacek Gądek z Gazeta.pl, "wśród polityków PiS słyszymy, że Mariusz Kamiński ma choroby przewlekłe, stąd jego pobyt w więzieniu narażać ma jego zdrowie i życie na niebezpieczeństwo". "Nie zdradzają - z uwagi na prywatność - konkretów. Dodatkowo Kamiński jest cherlawego zdrowia, daleko mu do atlety, a w więzieniu od razu zaczął strajk głodowy" - opisywał nasz dziennikarz.

Sprawa Wąsika i Kamińskiego. Politycy PiS trafili do aresztów śledczych

We wtorek wieczorem 9 stycznia politycy Prawa i Sprawiedliwości zostali zatrzymani na terenie Pałacu Prezydenckiego w Warszawie. Stamtąd przewieziono ich na komisariat przy ul. Grenadierów na warszawskiej Pradze, a następnie do aresztu śledczego Warszawa-Grochów przy ul. Chłopickiego. Byli posłowie trafili do dwóch różnych zakładów karnych - Kamiński został przewieziony do Aresztu Śledczego w Radomiu, a Wąsik do Zakładu Karnego w Przytułach Starych obok Ostrołęki. Politycy ogłosili tym samym, że rozpoczynają strajk głodowy.

- Mariusz Kamiński został osadzony w celi szpitalnej, ze względu na jego decyzję o podjęciu strajku głodowego. Myślę, że tam są trochę lepsze warunki niż w normalnych celach. Dopytywaliśmy się, czy dostaje zgrzewki wody, czy musi pić wodę z kranu, na szczęście dostaje wodę - mówił na antenie telewizji wPolsce.pl w ubiegłym tygodniu Jarosław Sellin.

- Jeśli chodzi o kondycję psychiczną, komunikację z nimi, to jest ona dobra. Mariusz Kamiński jest spokojny, dobrze się z nim współpracuje, jak to określają doświadczeni funkcjonariusze służby więziennej. Pod względem fizycznym, już pierwsze efekty strajku głodowego - ich zdaniem - widać, co zaowocowało sformułowaną do nas prośbą, żebyśmy my poprosili najbliższą rodzinę o to, by ona poprosiła Mariusza Kamińskiego o to, by zrezygnował z tej formy protestu. Ale jak wczoraj usłyszeliśmy od żony Mariusza Kamińskiego i od syna, on na pewno z tego nie zrezygnuje. To forma protestu politycznego związana z tym, że on się czuje i ma prawo się tak czuć - my również uważamy, że tak jest - pierwszym po 1990 roku pierwszym więźniem politycznym w Polsce, obok Macieja Wąsika - stwierdził polityk PiS.