Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Adam Bodnar przekazał w piątek, że prokurator krajowy (czyli pierwszy zastępca prokuratora generalnego) Dariusz Barski został w 2022 r. przywrócony przez Zbigniewa Ziobrę do służby czynnej z naruszeniem przepisów. Bodnar wyznaczył nowego pełniącego obowiązki szefa Prokuratury Krajowej - Jacka Bilewicza. Z decyzją nie zgadzają się zastępcy prokuratora generalnego, którzy twierdzą m.in., że funkcja p.o. prokuratora krajowego nie jest zapisana w prawie, a prokuratorem krajowym wciąż pozostaje Dariusz Barski.

Prokuratorka o zastępcach Bodnara: W głowie się nie mieści

- Jeśli chodzi o zastępców Adama Bodnara, to oni chyba zapomnieli, że ich przełożonym jest prokurator generalny, a nie prokurator krajowy. To, co oni robią, czyli wydają zarządzenia blokujące wstęp do prokuratury, nagrywają prokuratora generalnego.... W głowie się nie mieści i powinno się dla nich wszystkich skończyć dyscyplinarkami - skomentowała w rozmowie z Onet.pl prok. Iwona Palka, prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach w stanie spoczynku, powołana przez Adama Bodnara w skład Krajowej Rady Prokuratorów.

Prokuratorka nawiązała też m.in. do zachowania jednego z zastępców prokuratora generalnego, prok. Roberta Hernanda, który był autorem opublikowanego w sieci nagrania z rozmowy z ministrem sprawiedliwości. - Jego działanie świadczy chyba nawet o braku zdrowego rozsądku, bo o kulturze nie wspomnę. Nie wiem, może to jest spowodowane jakimś desperackim lękiem przed tym, że prokuratura w końcu zacznie działać tak, jak powinna? Że wyjdzie na jaw skala jej upolitycznienia w ostatnich latach? To jedyne wyjaśnienie - powiedziała Iwona Palka.