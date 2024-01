W PiS nie dowierzają w to, co słyszą o stanie zdrowia Mariusza Kamińskiego

Były szef MSWiA Mariusz Kamiński, skazany na dwa lata więzienia w związku z aferą gruntową, przebywa w Areszcie Śledczym w Radomiu. Wedle informacji przekazanej przez posła PiS Marka Suskiego, a uzyskanej w areszcie, Mariusz Kamiński jest na oddziale szpitalnym i ma podawane środki - po podawaniu tych środków stan zdrowia Kamińskiego miał się poprawić.

Jeden z naszych rozmówców z PiS dodaje z kolei, że z wiedzy uzyskanej przez Suskiego wynika tyle: - Stan zdrowia Kamińskiego ze złego zmienił się na minimalnie lepszy, ale też zły.

Jak mówił w TV Republika, Suski usłyszał, że Kamiński znajduje się na oddziale szpitalnym. - Dyrektor poinformował mnie, że Mariusz Kamiński jest na oddziale szpitalnym i ma podawane środki i że po podawaniu środków ten stan zdrowia się poprawił - przekazał Suski.

Wiara w PiS w to, że informacje przekazywane przez służbę więzienną co do stanu zdrowia Kamińskiego są prawdziwe, jest nikła. Zwyczajnie nie dowierzają temu, co Suski bądź inni politycy PiS słyszą o swoich kolegach - zwłaszcza o Kamińskim - znajdujących się za kratami.

Do twierdzeń polityków z obozu PiS odniosła się Służba Więzienna w odpowiedzi przesłanej Onetowi: "Służba Więzienna jest zobowiązana zapewnić bezpieczeństwo osobiste osobom osadzonym, ale jest zobowiązana również do zapewnienia każdemu osadzonemu odpowiedniej opieki zdrowotnej. Osadzony mający zdiagnozowany problem zdrowotny jest odpowiednio zaopatrywany medycznie i ma zagwarantowane leczenie adekwatne do aktualnego stanu zdrowia i wskazań lekarza".

Wśród polityków PiS słyszymy, że Mariusz Kamiński ma choroby przewlekłe, stąd jego pobyt w więzieniu narażać ma jego zdrowie i życie na niebezpieczeństwo. Nie zdradzają - z uwagi na prywatność - konkretów. Dodatkowo Kamiński jest cherlawego zdrowia, daleko mu do atlety, a w więzieniu od razu zaczął strajk głodowy.

Sam prezes PiS zwracał uwagę na kiepskie zdrowie Kamińskiego. - Głodówka trwa już w tej chwili szósty dzień. Dla nikogo nie jest zdrowa, a wszyscy państwo wiedzą, że Mariusz Kamiński nie jest człowiekiem potężnej postury, mającym - nawet przy skromnej posturze - jakieś zapasy, takie jak tutaj (prezes PiS wskazał na siebie - red.) do zużycia. Jego stan na pewno jest w tej chwili bardzo poważny - powiedział Kaczyński.

Politycy PiS w publicznych wypowiedziach jeszcze się gryzą w języki, ale niektórzy, rozmawiając nieoficjalnie, mówią jeszcze ostrzej. - Rząd mówi nam "albo zabijemy waszego człowieka, albo pozwolicie nam przejąć całe państwo". Jeśli coś się stanie, to będzie to mord polityczny - mówi polityk bliski Nowogrodzkiej.

Byli szefowie CBA, zgodnie z decyzją sądu, odbywają kary dwóch lat więzienia za udział w tzw. aferze gruntowej. Zostali za to skazani prawomocnym wyrokiem. Mariusz Kamiński przebywa obecnie w Areszcie Śledczym w Radomiu, a Maciej Wąsik w Zakładzie Karnym w Przytułach Starych koło Ostrołęki. Prowadzą tam protesty głodowe.

Politycy PiS mówią bardzo wprost o zagrożeniu dla życia Kamińskiego, ale jednocześnie odsiadka Kamińskiego i Wąsika jest paliwem politycznym dla samego PiS-u. Paliwem wręcz doskonałym, stąd Nowogrodzka - z prezesem PiS na czele - dąży do uczynienia z historii odsiadki swoich polityków nowy mit, a upowszechnienie się przekonania o zagrożeniu życia jednego z bohaterów tegoż mitu go tylko uwiarygodnia. Obóz prawicy bowiem zaczął się konsolidować, wewnętrzne batalie w nim wyciszać, a "marsz wolnych Polaków" organizowany przez PiS okazał się być frekwencyjnym sukcesem (nawet jeśli szacunki warszawskiego ratusza, mediów i samego PiS- u są bardzo różne).

- Kamiński i Wąsik to nie są mięczaki i jeśli wiedzą, że ich odsiadka w więzieniu mobilizuje partię, to na pewno wolą siedzieć - mówi osoba z obozu PiS.

Wobec Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika emocje w PiS są różne. Nie jest tak, że cała partia stoi za nim murem, wszak byli oni skonfliktowani z częścią ludzi w swoim obozie. Ale inni mają pretensje do prezydenta, że kurczowo trzyma się tego, że już w 2015 r. ułaskawił Kamińskiego i Wąsika, a mógłby jednym podpisem ich z więzienia wypuścić. Z kolei sam prezes PiS, jak słyszymy w tej partii, nie chce, aby - zdaniem Jarosława Kaczyńskiego niewinni - politycy PiS siedzieli w więzieniu, ale chciałby też, aby wyszli oni zza krat w zgodzie z prawem. Na Nowogrodzkiej rozumiane jest to tak: nie poprzez drugi (po tym z 2015 r.) akt łaski prezydenta w oparciu o konstytucję, ale w oparciu o tamten akt bądź w wyniku wszczętej przez prezydenta Andrzeja Dudę procedury wynikającej z kodeksu postępowania karnego. Tym samym prezydent postawił ministra sprawiedliwości prof. Adama Bodnara przed dylematem, czy - a tego domaga się prezydent - zawiesić wykonywanie kary do czasu zakończenia procedury ułaskawieniowej.

Presję na ministra sprawiedliwości wywiera zwłaszcza Pałac Prezydencki. - Myślę, że nie jest dla nikogo zaskoczeniem, że dalsze przebywanie pana posła Kamińskiego w więzieniu zagraża jego życiu. Od strony politycznej patrząc, dziś to w rękach Adama Bodnara jest życie i zdrowie Mariusza Kamińskiego - mówił w Radiu Zet Marcin Mastalerek, szef gabinetu prezydenta. Andrzej Duda chciałby bowiem doprowadzić do zwolnienia dwóch polityków PiS z więzienia, ale rękami Bodnara, a nie musząc samemu ponawiać akt łaski na podstawie konstytucji, bo w ocenie prezydenta akt łaski już w 2015 r. skutecznie zastosował.