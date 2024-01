Polityk Prawa i Sprawiedliwości Marek Suski mówił o stanie zdrowia osadzonego Mariusza Kamińskiego w TV Republika. - Dyrektor poinformował mnie, że Mariusz Kamiński jest na oddziale szpitalnym i ma podawane środki i że po podawaniu środków stan zdrowia się poprawił - powiedział Marek Suski.

Zobacz wideo Ewa Wrzosek o kontrowersyjnej wypowiedzi Prezydenta Andrzeja Dudy

Suski: Mariusz Kamiński trafił na oddział szpitalny, ma podawane środki

Poseł PiS podkreślił również, iż dyrektor placówki przekazał mu informację, że "w więzieniu były sytuacje ze względu na zachowanie innych osadzonych". Zapewnił też, że personel więzienny dołoży wszelkich starań, aby "w jak najlepszej kondycji pan minister mógł odbywać, na razie, karę" oraz że zapewnione zostanie bezpieczeństwo byłego szefa MSWiA. - Mariusz Kamiński jest w pojedynczej, szpitalnej celi, gdzie inni nie mają dostępu. Jest to szczególnie pilnowane, żeby nie doszło do żadnej sytuacji niekorzystnej - zaznaczył. Polityk otrzymał również telewizor.

W niedzielę europoseł PiS Ryszard Czarnecki mówił z kolei, że "kondycja Mariusza Kamińskiego po kilku dniach głodówki jest bardzo niedobra, to być może zagraża w najbliższej przyszłości jego życiu". Tego dnia o stanie zdrowia byłego szefa CBA wypowiedział się też Jarosław Kaczyński. - Mówiłem na ten temat wczoraj i to jest moja ostatnia informacja na ten temat, nowych informacji nie mam. Ale ta głodówka trwa już w tej chwili szósty dzień. Dla nikogo nie jest zdrowa, a wszyscy państwo wiedzą, że Mariusz Kamiński nie jest człowiekiem potężnej postury, mającym - nawet przy skromnej posturze - jakieś zapasy, takiej jak tutaj [wskazał na siebie - red.] do zużycia. Jego stan na pewno jest w tej chwili bardzo poważny - stwierdził prezes Prawa i Sprawiedliwości.

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik aresztowani. Duda wszczyna procedurę ułaskawieniową

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali w grudniu skazani prawomocnym wyrokiem na dwa lata więzienia za działania operacyjne w związku z tzw. aferą gruntową. Politycy kwestionowali jednak orzeczenie, powołując się na wydane w 2015 roku prezydenckie ułaskawienie. Zostali zatrzymani we wtorek wieczorem podczas pobytu w Pałacu Prezydenckim. Obecnie przebywają w dwóch różnych jednostkach: Kamiński w Areszcie Śledczym w Radomiu, a Wąsik w Zakładzie Karnym w Przytułach Starych. W czwartek Andrzej Duda poinformował, że wszczyna procedurę ułaskawieniową wobec obu polityków i zaapelował do prokuratora generalnego Adama Bodnara o jak najszybsze zwolnienie ich z zakładów karnych.

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia przyznał z kolei, że nie rozumie, dlaczego prezydent wybrał akurat taką drogę ułaskawienia. Jak powiedział dziennikarzom, że gdyby Andrzej Duda zastosował drogę ułaskawienia prezydenckiego, to obaj politycy mogliby wyjść z więzienia nawet wczoraj. - Jeżeli komuś chodziło o to, żeby panowie jak najszybciej wyszli z aresztu, to wszystkie klucze w ręku miał prezydent, nie skorzystał z nich - stwierdził. Dodał, że ścieżka z Kodeksu postępowania, wybrana przez prezydenta, oznacza, iż cała procedura może potrwać miesiącami. Wyraził nadzieję, że w tym przypadku "aż tyle nie będzie trwała, bo nikomu na tym nie zależy". Według Szymona Hołowni prezydent swoją decyzją uznał ostatni wyrok Sądu Okręgowego i to, że obaj politycy nie są już posłami.