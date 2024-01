Media: Kierowca Beaty Szydło nie przejmuje się czerwonym światłem. Nawet 30 tys. zł grzywny

W piątek Beata Szydło podróżowała po Warszawie jako pasażerka samochodu. Jak informuje "Fakt", tego dnia kierowca byłej premierki dwukrotnie przejechał przez przejścia dla pieszych na czerwonym świetle.

Zobacz wideo Michał Wawrykiewicz: Prezydent postawił się po stronie PiS-u w sposób jednoznaczny, wbrew przepisom prawa

Za pierwszym razem - jak czytamy - kierujący autem dojeżdżał do pasów na pomarańczowym świetle, ale wjechał na nie już na czerwonym. W drugim przypadku jednak "bezceremonialnie przejechał przez przejście dla pieszych na czerwonym świetle".

Ekspert z zakresu ruchu drogowego: Szydło powinna być świętsza od papieża

Inspektor Marek Konkolewski, ekspert z zakresu ruchu drogowego, w rozmowie z "Faktem" stwierdził, że na miejscu Beaty Szydło bałby się podróżować z takim kierowcą. - Bo on ostentacyjnie, bezkrytycznie, przejeżdża przez skrzyżowanie na czerwonym świetle. Miałbym poważne obawy o swoje życie i zdrowie, jadąc z tak nieodpowiedzialnym kierowcą - powiedział.

Jak przypomniał, była premierka brała udział w wypadku kolumny rządowej w Oświęcimiu, dlatego teraz powinna "dmuchać na zimne" i być "świętsza od papieża". - Beata Szydło była pasażerem, siedziała z tyłu. Miała prawo nie widzieć, że kierowca tak ostentacyjnie łamie przepisy przejeżdżając na czerwonym świetle. Nawet jeśli nie była świadoma tego, że kierowca tak jawnie złamał przepisy, to po tej publikacji powinna dać temu kierowcy czerwoną kartkę - zaznaczył emerytowany policjant.

Marek Konkolewski zauważył również, że za to wykroczenie - jeśli sprawa trafiłaby do sądu - mogłaby grozić kierującemu kara grzywny do 30 tys. złotych. Minimalna kara to 500 zł mandatu.

Beata Szydło nie odpowiedziała na prośbę gazety o komentarz w tej sprawie.

Wypadek Beaty Szydło w Oświęcimiu

Przypomnijmy, do wspomnianego przez Konkolewskiego wypadku w Oświęcimiu doszło w lutym 2017 r. Kolumna złożona z trzech aut wyprzedzała Fiata Seicento kierowanego przez 21-letniego wówczas Sebastiana Kościelnika, ucznia IV klasy technikum. Młody mężczyzna przepuścił pierwsze auto, a następnie skręcił w lewo, w wyniku czego doszło do zderzenia z rządową limuzyną, która jechała jako druga. W efekcie Audi A8L uderzyło w przydrożne drzewo. Szybko okazało się, że w limuzynie znajdowała się ówczesna premier Beata Szydło, która wracała wtedy do swojego domu w Przecieszynie. Została przetransportowana śmigłowcem do Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Beata Szydło doznała urazu mostka i żeber, doszło też do stłuczenia płuc i serca. Do szpitala trafiło też dwóch funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu. Jeden z nich był ciężej ranny, doznał obrażeń nóg i miednicy.

Sebastian Kościelnik usłyszał zarzuty nieumyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym i nieumyślnego spowodowania wypadku. Kluczowe było rozstrzygnięcie, czy kolumna miała włączone zarówno sygnały świetlne, jak i dźwiękowe. Wówczas mogłaby zostać uznana za uprzywilejowaną. A wtedy miałaby prawo nie tylko przekroczyć prędkość na terenie zabudowanym, ale również przejechać przez linię ciągłą i wyprzedzić na skrzyżowaniu. A to właśnie się zdarzyło tuż przed wypadkiem. Funkcjonariusze BOR przekonywali, że włączone były oba rodzaje sygnałów. Świadkowie wypadku wskazywali jednak, że widzieli tylko światła.

W lipcu 2020 r. Sąd Rejonowy w Oświęcimiu uznał Sebastiana Kościelnika za winnego nieumyślnego naruszenia przepisów ruchu drogowego. Jednocześnie umorzył postępowanie i nakazał mężczyźnie zapłatę tysiąca złotych nawiązki na rzecz Beaty Szydło i funkcjonariusza BOR (szefa ochrony premier).

Sąd potwierdził jednocześnie, że kolumna rządowych aut nie używała dźwiękowych sygnałów, w związku z czym nie można jej było uznać za uprzywilejowaną. Zauważył również, że kierowca BOR popełnił wykroczenie polegające na wyprzedzaniu na skrzyżowaniu i przekroczeniu podwójnej linii ciągłej. Prokuratura nie wszczęła jednak postępowania ws. odpowiedzialności funkcjonariusza. Od orzeczenia Sądu Rejonowego odwołali się zarówno prokuratura, jak i obrońca mężczyzny. W lutym 2023 roku Sąd Okręgowy w Krakowie częściowo utrzymał wyrok w mocy. Kościelnik został uznany za winnego, ale sąd orzekł jednocześnie warunkowe umorzenie postępowania na rok próby.