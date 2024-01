Premier Donald Tusk ogłosił datę wyborów samorządowych

Premier spotkał się z dziennikarzami przed posiedzeniem rządu, tuż po godzinie 14:00. Szef rządu mówił o tym, że ministrowie zajmą się w poniedziałek między innymi przepisami, które regulują dostęp do antykoncepcji awaryjnej, czyli tzw. pigułki "dzień po". Drugą kwestią ma być sprawa wypłat świadczenia 800 plus. - Chce zapewnić jeszcze raz: każda polska rodzina otrzyma 800 plus w pełnym wymiarze - zapewnił Donald Tusk, komentując informacje o tym, że były przypadki wypłaty niższego świadczenia. Prezes Rady Ministrów poinformował również, że wybory samorządowe odbędą się 7 i 21 kwietnia.

REKLAMA

Zobacz wideo Michał Wawrykiewicz: Nie spodziewam się, by doszło do rozpisania nowych wyborów

Rada Ministrów zajmie się projektem ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Ministrowie będą obradowali także nad projektem rozporządzenia w sprawie realizacji 3 modułu wieloletniego programu rządowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028. Posiedzenie jest zaplanowane na godzinę 15.00.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów dotyczy trzeciej części programu "Posiłek w szkole i w domu". Zakłada ona doposażenia i poprawę standardu już działających stołówek szkolnych - tych które mają własną kuchnię i jadalnię. Część programu, o której będzie dzisiaj dyskusja podczas posiedzeniu rządu, zakłada także stworzenie nowych stołówek szkolnych oraz doposażenie tych stołówek i jadalni, które nie funkcjonują, po to żeby mogły zacząć działać. Szkoły będą mogły dostać 80 tys. złotych na doposażenie stołówek, które już funkcjonują oraz 25 tysięcy złotych na wsparcie w zakresie adaptacji i wyposażenia jadalni. Rząd zajmie się dziś także projektem nowelizacji ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Zmiany mają dotyczyć nadzoru merytorycznego nad NCBR. Instytucja po zmianach miałaby podlegać pod resort nauki, a nie jak jest teraz pod ministerstwo funduszy i polityki regionalnej.

***