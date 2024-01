Michał Kołodziejczak spotka się z synem Andrzeja Leppera. Chodzi o Kamińskiego i Wąsika

Informację tę Michał Kołodziejczak przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych. "Ze skazanych prawomocnym wyrokiem Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego obóz Zjednoczonej Prawicy robi dziś bohaterów i męczenników. Bardzo mało mówi się o ofiarach ich nielegalnych działań" - napisał.

"Dziś w samo południe będę gościł w Ministerstwie Rolnictwa Tomasza Leppera - syna Andrzeja Leppera. Niestety zbyt mało mówi się o osobach, które z powodu przestępczych działań Wąsika i Kamińskiego poniosły największe koszty" - podkreślił wiceszef resortu. "Wspólna informacja dla mediów o godzinie 13:00 prosto z mojego gabinetu w Ministerstwie Rolnictwa" - dodał.

Syn Andrzeja Leppera o Wąsiku i Kamińskim: Mój tata został przez nich skrzywdzony

Już kilka dni temu Tomasz Lepper skomentował wyrok ws. Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. - Na pewno mój tata został przez nich skrzywdzony. Przecież została rozwiązana koalicja, upadł rząd, były nowe wybory - mówił. - Trudno mi powiedzieć, dlaczego to zrobili. Może czuli ze strony taty zagrożenie, bo wtedy Samoobrona rosła w siłę - powiedział w rozmowie z "Faktem". - Ci panowie zostali skazani prawomocnym wyrokiem - podkreślił. Każdy człowiek, który popełni przestępstwo i zostaje skazany prawomocnym wyrokiem, trafia do więzienia - dodał.

- Tata nigdy od nikogo nic nie wziął i wszyscy ci ludzie zamieszani w tę aferę powinni przeprosić i publicznie przywrócić tacie dobre imię - zaznaczył. - Tutaj trudno mówić o wybaczeniu, bo to nic nie da. Jeśli w wyniku tego zamieszania tata popełnił samobójstwo, to i tak to życia mu nie przywróci. Tu chodzi już tylko o przywrócenie dobrego imienia. Żeby nikt nie mówił, że Andrzej Lepper był zamieszany w aferę gruntową. Powinni go oczyścić i dać mu status pokrzywdzonego, a nie oskarżonego - podkreślił i dodał, że wystarczyłoby, aby Kamiński i Wąsik przeprosili publicznie. - Nie wiem, czy w ogóle chciałbym się z tymi panami spotkać kiedykolwiek. Ręki bym im nie uścisnął. Oni się nie przyznają do tego, że są winni. Cały czas kombinują, żeby nie iść do tego więzienia - powiedział Tomasz Lepper jeszcze zanim politycy PiS zostali zatrzymani.

Przypomnijmy, sąd skazał prawomocnie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika na dwa lata bezwzględnego pozbawienia wolności za nadużycie uprawnień i niedopełnienie obowiązków, których dopuścili się jako szefowie CBA. Wyrok jest pokłosiem afery, która wybuchła w 2007 roku. O co chodziło w aferze gruntowej? Przypominamy w poniższym tekście:

