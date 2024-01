Spotkanie za zamkniętymi drzwiami. Donald Tusk przyjechał do prezydenta Andrzeja Dudy

Premiera Donalda Tuska i Jana Grabca przywitała szefowa kancelarii prezydenta Grażyna Ignaczak-Bandych. Premier czekał na prezydenta kilka minut. Po spotkaniu z szefem rządu prezydent Andrzej Duda wygłosi oświadczenie, co zapowiedziano w mediach społecznościowych w poniedziałek rano.

Spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z premierem Donaldem Tuskiem

Podczas spotkania szef rządu Donald Tusk ma rozmawiać z prezydentem Andrzejem Dudą m.in. o zbliżającej się wizycie szefa polskiego rządu w Kijowie. Premier zapowiedział w piątek, że najważniejszym tematem spotkania będzie właśnie kwestia Ukrainy oraz bezpieczeństwa Polski.

- Tyle złego dzieje się wokół Polski, że jeżeli będziemy się pogrążać w rosnącym konflikcie, to będzie to na naszą szkodę. Mam nadzieję, że prezydent Duda to rozumie - powiedział Tomasz Siemoniak, minister koordynator służb specjalnych w Polskim Radiu, komentując spotkanie prezydenta i premiera. Przed jego rozpoczęciem wyraził też nadzieję, że rozmowa "zaowocuje możliwością współpracy dla dobra Polski". Jan Krzysztof Ardanowski z PiS-u stwierdził z kolei na antenie publicznego nadawcy, że Andrzej Duda oczekuje przestrzegania prawa przez rządzących. - Prezydent deklaruje, że chce z każdym rządem realizować działania, które miałyby pomóc Polsce, które wynikają z odpowiedzialności za kraj. Ruch raczej należy do drugiej strony - stwierdził polityk.

Przed rozmową z premierem Donaldem Tuskiem prezydent Andrzej Duda spotkał się z kolei z prokuratorem Dariuszem Barskim i zastępcami prokuratora generalnego. Barski nie przyjechał do Pałacu osobiście, ale połączono z nim zdalnie. W ubiegłym tygodniu minister sprawiedliwości, prokurator generalny Adam Bodnar przekazał, że Barski został przywrócony do służby czynnej przez Zbigniewa Ziobrę z naruszeniem przepisów. W związku z tym minister wyznaczył nowego pełniącego obowiązki szefa Prokuratury Krajowej. "[Prezydent - przyp. red.] poinformował, że nie wyraził zgody na odwołanie Prokuratora Krajowego ani nie wyraził opinii ws. powołania nowego Prokuratora Krajowego. Wobec powyższego Prezydent RP podkreślił, że zgodnie z obowiązującymi przepisami Prokuratorem Krajowym jest Pan Dariusz Barski" - czytamy w komunikacie Kancelarii Prezydenta.

