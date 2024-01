Szef gabinetu prezydenta Marcin Mastalerek był gościem porannej rozmowy w Radiu ZET 15 stycznia. W rozmowie z Bogdanem Rymanowskim odniósł się do ostatnich decyzji podjętych przez partie rządzące. Stwierdził, że w szczególności działania premiera Donalda Tuska bardzo zjednoczyły PiS.

Marcin Mastalerek: PiS jest zjednoczony i robi "gigantyczne manifestacje"

W trakcie rozmowy w Radiu ZET Marcin Mastalerek odniósł się do "Protestu Wolnych Polaków", który został zorganizowany 11 stycznia. Nawiązał też do uroczystości zorganizowanej w 5. rocznicę śmierci Pawła Adamowicza w Gdańsku, w której wziął udział Donald Tusk.

- Ja nie dziwię się tym wielkim emocjom Donalda Tuska, ponieważ nie wyszła mu wielka manifestacja. Było bardzo mało osób na manifestacji w Gdańsku. Z drugiej strony była wielka manifestacja sił patriotycznych, widoczny był efekt Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Donald Tusk doprowadził w miesiąc swoich rządów do tego, że partia, która wygrała wybory, ale nie zrobiła rządu, czyli Prawo i Sprawiedliwość, która miała do siebie wiele pretensji, dziś jest zjednoczona i robi gigantyczne manifestacje. To wszystko, panie premierze, dzięki panu - przekazał Mastalerek. "Gigantyczna manifestacja", według różnych szacunków, liczyła od 35 tys. osób (obliczenia warszawskiego ratusza) do 200 tys. osób (tak uważają organizatorzy wydarzenia z PiS).

- Jarosław Kaczyński powinien wysłać panu premierowi Donaldowi Tuskowi kwiaty, albo dobre wino, i po prostu podziękować. Swoimi działaniami, bardzo radykalnymi, najpierw w sprawie mediów publicznych, a później wobec Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika pan premier Donald Tusk i obóz rządowy doprowadzili do jedności całą prawicę i do tego, że po miesiącu wyszło kilkaset tysięcy ludzi w mrozie, w Warszawie, na ulice - dodał doradca prezydenta.

Andrzej Duda zaplanował rozmowę z Donaldem Tuskiem

Przypomnijmy, premier Donald Tusk 15 stycznia od godz. 11.00 jest na spotkaniu z prezydentem Andrzejem Dudą. Politycy będą rozmawiać m.in. o zbliżającej się wizycie szefa polskiego rządu w Kijowie. Najważniejszym tematem spotkania - co zapowiedział w miniony piątek sam premier - będzie kwestia Ukrainy oraz bezpieczeństwa. Politycy nie omieszkają też omówić głośnej od wielu dni sprawy przebywających w więzieniach polityków PiS - Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego.

Przed rozmową z premierem Donaldem Tuskiem Andrzej Duda wziął udział w spotkaniu z Dariuszem Barskim, który do 12 stycznia pełnił funkcję prokuratora krajowego, będąc wciąż - jak się okazało - w stanie spoczynku. Poinformował o tym prokurator generalny Adam Bodnar. Barski został bowiem powołany na stanowisko prokuratora krajowego przez Zbigniewa Ziobrę na podstawie przepisów prawa, które już dawno nie obowiązywały. W związku z tym Bodnar powierzył pełnienie obowiązków prokuratora krajowego Jackowi Bilewiczowi. Tym samym formalnie nie odwoływał Barskiego, tylko stwierdził stan faktyczny (na podstawie również opinii trojga profesorów prawa), że przebywa on nadal w stanie spoczynku, zatem nie może być prokuratorem krajowym; formalnie nie powoływał też Jacka Bilewicza na to stanowisko, tylko uczynił go p.o. prokuratora krajowego.

Prezydent jednak poinformował, że "nie wyraził zgody na odwołanie Prokuratora Krajowego ani nie wyraził opinii ws. powołania nowego Prokuratora Krajowego. Wobec powyższego Prezydent RP podkreślił, że zgodnie z obowiązującymi przepisami Prokuratorem Krajowym jest Pan Dariusz Barski" - przekazała po spotkaniu Kancelaria Prezydenta.