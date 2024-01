Adam Bodnar napisał list do pracowników prokuratury. Zapowiedź zmian

Po piątkowej decyzji w sprawie prokuratora krajowego i zapowiedzi rozdzielenia funkcji prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości, Adam Bodnar opublikował list do prokuratorów i wszystkich pracowników prokuratury, gdzie wskazał konieczność zmian i uporządkowania tej instytucji. "Jednym z istotnych organów wymagającym odnowy jest prokuratura, podlegająca przez okres ostatnich ośmiu lat negatywnym przemianom związanym z ograniczaniem niezależności prokuratora oraz jej upolitycznieniem. W rezultacie stała się ona organem koncentrującym się na realizacji partykularnych interesów, co przekładało się na brak zainteresowania kompleksowym i realnym zarządzaniem całą strukturą w celu zapewnienia właściwych warunków do realizacji zadań, dysproporcjami w nakładaniu obowiązków służbowych, znaczącymi różnicami w sferze wynagrodzeń i generalnym brakiem wizji funkcjonowania instytucji" - czytamy w liście.

Adam Bodnar napisał list do pracowników prokuratury

W piśmie opublikowanym na stronie ministerstwa sprawiedliwości czytamy: "Zgodnie z opinią Rady Konsultacyjnej Prokuratorów Europejskich (CCPE) skierowanej do Komitetu Ministrów Rady Europy na temat europejskich standardów i zasad kształtujących status prokuratora we wszystkich systemach prawnych prokuratorzy przyczyniają się do zagwarantowania praworządności, w szczególności poprzez uczciwy, bezstronny i skuteczny wymiar sprawiedliwości, zaś prokuratorzy działają w imieniu społeczeństwa i w interesie publicznym, w celu ochrony praw i wolności człowieka. Chciałbym, aby do czasu rozdzielenia funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego te czynniki kształtowały podstawy działania prokuratury. Będę czynił wszystko, aby mogły być one realizowane na co dzień przy wykonywaniu przez państwa obowiązków służbowych" - wskazał Adam Bodnar.

Nie wykluczam wykorzystywania w tym aspekcie dostępnych prokuratorowi generalnemu instrumentów, ale będą one transparentne i osobiście będę brał za nie odpowiedzialność. Nie dopuszczę do sytuacji, aby w ramach prokuratury podejmowane były bezprawne działania wpływające na niezależność prokuratora. Dlatego też z takim zaangażowaniem dążyłem do ożywienia działalności Krajowej Rady Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym, która ma się stać jawnym miejscem omawiania wszystkich ważnych spraw dla funkcjonowania prokuratury.

- napisał Adam Bodnar i dodał, że "informacje z ostatnich tygodni pojawiające się w sferze medialnej, jak również uzyskane z przekazanych mi danych, wskazują na liczne nieprawidłowości i nierówności w kwestii awansów prokuratorów, uposażeń wszystkich pracowników, niedostatku kadry urzędniczej, nierówności w zakresie obciążenia zadaniami na różnych szczeblach organizacyjnych prokuratury, a także na wiele innych trudności". Jako pierwszoplanowy problemem do rozwiązania wymienił "stabilizację kadrową, tak w obszarze pełnienia służby prokuratorskiej, jak i kadry urzędniczej". Minister sprawiedliwości zapowiedział "znaczące podwyżki uposażeń pracowników prokuratury".

Minister sprawiedliwości Adam Bodnar o ocenie pracy prokuratorów

"Przebieg kariery zawodowej, ocena wykonywanej pracy, awans i przeniesienia prokuratorów winny opierać się na przejrzystych i obiektywnych kryteriach, takich jak fachowość i doświadczenie. W tym zakresie będę dokonywał istotnych korekt. Pochodną arbitralności w zakresie polityki awansowej było dotychczasowe stosowanie instytucji delegacji, która z rozwiązania wyjątkowego stała się codziennością, bez oglądania się na sytuację kadrową najniższych jednostek organizacyjnych prokuratury i prawo obywateli do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie. Działania naprawcze w tym aspekcie są nieodzowne i wkrótce zostaną zainicjowane. Stojące przed prokuraturą wyzwania obejmują również pełną informatyzację prokuratury. Dotychczasowe doświadczenia i głosy środowiska prokuratorskiego wskazują, że niedawno wprowadzony system informatyczny nie spełnia oczekiwań zwłaszcza w zakresie jego niezawodności i funkcjonalności. A w poczekalni najpilniejszych spraw z szeroko pojętymi zagadnieniami cyfryzacji stoją już kwestie elektronicznych doręczeń i możliwości kierowania pism przez obywateli opatrzonych podpisem elektronicznym" - czytamy w liście do prokuratorów.

Bodnar napisał także o "długo hamowanym procesie realnego udziału Polski w europejskiej przestrzeni wymiaru sprawiedliwości, który został odblokowany". "Rozpoczęta procedura przystąpienia do Prokuratury Europejskiej w ramach wzmocnionej współpracy umocni pozycję Polski jako zaufanego partnera angażującego się we wszelkie działania, które zwalczają nadużycia finansowe na szkodę Unii Europejskiej. Sprawą wagi państwowej jest podjęcie prac nad nową ustawą ustrojową dotyczącą prokuratury oraz sprzężonymi z nią zmianami w kodeksie postępowania karnego. Decydującą rolę na tej drodze powinien odegrać dialog społeczny. Zadaniem wielkiej wagi jest stworzenie autentycznej reprezentacji prokuratorów mającej stać na straży niezależności prokuratorów. Pierwszym krokiem ku realizacji tego celu jest wzmocnienie roli Krajowej Rady Prokuratorów, która powoli się dokonuje, o czym świadczy aktywność niektórych jej członków na pierwszym posiedzeniu z moim udziałem oraz dziesiątki tysięcy obserwatorów śledzących to wydarzenie za pośrednictwem transmisji online" - wskazał prokurator generalny.

Na koniec Bodnar podkreślił, że "bliskie jest mu wyrażone przed niemal stu laty w ustawie ustrojowej z II Rzeczypospolitej sformułowanie, że 'Prokurator stoi na straży ustaw'". "W tym krótkim, wymownym i dumnym zarazem twierdzeniu mieści się istota obowiązków prokuratora i określenie jego roli w życiu publicznym. Składają się one na patriotyzm konstytucyjny prokuratora, którego rola ustrojowa i procesowa obejmuje ochronę wartości wynikających z ustawy zasadnicze" - zakończył Adam Bodnar.

