Bodnar chce rozdzielić funkcje ministra i prokuratora generalnego. Projekt jeszcze w tym tygodniu

W poniedziałek rano Adam Bodnar napisał w mediach społecznościowych: "Przed nami pracowity poniedziałek. Nowy tydzień rozpoczynam w gabinecie prokuratora generalnego w siedzibie Prokuratury Krajowej".

Minister sprawiedliwości dodał do wpisu swoje zdjęcie:

Jak podaje TVN24, chwilę później Adam Bodnar pojawił się przed dziennikarzami i w krótkim wystąpieniu przekazał, że do końca tygodnia przedstawi założenia projektu rozdzielającego funkcje ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego.

O tym, że nowy rząd ma taki plan, informował jeszcze w listopadzie Krzysztof Kwiatkowski. - Nie ukrywam także, że również ja jestem konsultowany w tym zakresie, jak przygotować te zapisy, bo byłem tym ministrem sprawiedliwości, który fizycznie dokonał tego rozdziału i zrzekł się swoich uprawnień jako prokuratora generalnego z takim przekonaniem, że było to korzystne dla obywateli - powiedział senator. Jak podkreślił, "wtedy nikt nie miał wątpliwości, że nie polityk podejmuje decyzje jako prokurator generalny".

Chaos w prokuraturze po decyzji Bodnara. Oświadczenie za oświadczeniem

Prokurator generalny Adam Bodnar chce wszczęcia postępowania wyjaśniającego wobec swojego zastępcy Roberta Hernanda w związku z naruszeniem godności urzędu prokuratora. Poinformowało o tym Ministerstwo Sprawiedliwości. Chodzi o nagranie rozmowy z Bodnarem, jakie bez jego zgody wykonał Hernand.

"Rozmowa rozpoczęła się znienacka. Prokurator Hernand obcesowo wyrażał dezaprobatę co do decyzji prokuratora generalnego dotyczącej prokuratora Dariusza Barskiego, podważając prawne podstawy działania prokuratury generalnej" - czytamy w komunikacie resortu. Nagranie zostało następnie udostępnione w internecie. "Zachowanie prokuratora zastępcy prokuratora generalnego Roberta Hernanda oraz umożliwienie przez niego upublicznienia nagrania, nie licuje z godnością sprawowanego przez prokuratora Hernanda urzędu. Wykorzystanie sytuacji i sposób prowadzenia rozmowy pokazują, że intencją prokuratora Hernanda było postawienie swojego przełożonego w niekomfortowej sytuacji i publiczne zdyskredytowanie go" - napisano w oświadczeniu.

Minister sprawiedliwości oświadczył w piątek, że Dariusz Barski został przywrócony do służby czynnej z naruszeniem przepisów. Zdaniem resortu przywrócenie prokuratora Barskiego do służby czynnej nie wywołało skutków prawnych. 16 lutego 2022 roku ówczesny prokurator generalny Zbigniew Ziobro miał bowiem dokonać tego, stosując przepis ustawy, który już nie obowiązywał. Jak oświadczyło w piątek ministerstwo sprawiedliwości, "Dariusz Barski pozostaje w stanie spoczynku, co powoduje niemożność sprawowania przez niego funkcji prokuratora krajowego". Pełniącym obowiązki prokuratora krajowego został prokurator Prokuratury Krajowej Jacek Bilewicz.

Innego zdania jest Robert Hernand, który wskazuje na złamanie prawa przez Adama Bodnara. Podobne zdanie wyraża część prawników i prokuratorów.

