Podczas spotkania prezydent wraz z Dariuszem Barskim (który do piątku 12 stycznia pełnił funkcję Prokuratora Krajowego) i jego współpracownikami będą rozmawiać przede wszystkim o ostatniej decyzji Prokuratora Generalnego Adama Bodnara. Kancelaria Prezydenta uznała to za "próbę zamachu na niezależną prokuraturę".

Spotkanie Andrzeja Dudy z Dariuszem Barskim

Jak przekazała 14 stycznia kancelaria prezydenta, spotkanie Andrzeja Dudy z Dariuszem Barskim zostało zaplanowane na 15 stycznia "z samego rana". Zaraz po niej, o godz. 11.00 prezydent ma się spotkać z premierem Donaldem Tuskiem.

- To jest bardzo poważna sytuacja kryzysu w państwie - ocenił 14 stycznia ostatnie działania w prokuraturze minister Wojciech Kolarski w programie "Śniadanie Rymanowskiego" w Polsat News. W rozmowie z Radiem ZET 15 stycznia Marcin Mastalerek, szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy, zapowiedział, że spotkanie z Dariuszem Barskim, którego nazywał prokuratorem krajowym (choć decyzją prokuratora generalnego Barski już nie pełni tej funkcji) będzie prowadzone w formie wideołącza. Natomiast część zastępców prokuratora pojawi się w gabinecie prezydenta.

Mastalerek został zapytany, czy nieobecność prokuratora krajowego wynika z jego obawy, że ponownie mógłby nie zostać wpuszczony do budynku Prokuratury Krajowej.

- Wykonuje swoje obowiązki w Prokuraturze Krajowej. Będzie łączenie, nie będzie tajnych spraw, będzie rozmowa o "oczywistych oczywistościach", czyli o tym, że pan prokurator Barski jest prokuratorem krajowym, a wszystkie działania podejmowane przez ministra Adama Bodnara są nielegalne - odparł Mastalerek.

Dodał również frazy powtarzane od kilku dni przez polityków PiS, że "Adam Bodnar zaprzecza temu wszystkiemu, co mówił i robił w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, a także wszystkiemu temu co robił jako Rzecznik Praw Obywatelskich. Dziś Adam Bodnar zachowuje się jak rzecznik PO, pracuje wyłącznie w interesie PO, nawet nie ukrywa, że o wszystkim decyduje Donald Tusk".

Prokurator generalny Adam Bodnar odwołał prokuratora krajowego Dariusza Barskiego

Przypomnijmy, Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Adam Bodnar oświadczył 12 stycznia, że Dariusz Barski, który był w stanie spoczynku, gdy Zbigniew Ziobro powołał go na prokuratora krajowego, został przywrócony do służby czynnej z naruszeniem przepisów. Dlatego też wyznaczył prokuratora Jacka Bilewicza jako pełniącego obowiązki szefa Prokuratury Krajowej.

Ministerstwo uzasadniło, przywołując także opinię troje profesorów prawa, że przywrócenie prokuratora Barskiego do służby czynnej nie wywołało skutków prawnych. 16 lutego 2022 roku ówczesny prokurator generalny Zbigniew Ziobro dokonał tego, stosując przepis ustawy, który już nie obowiązywał. Jak oświadczyło w piątek Ministerstwo Sprawiedliwości, "Dariusz Barski pozostaje w stanie spoczynku, co powoduje niemożność sprawowania przez niego funkcji Prokuratora Krajowego".

Ze zmianą nie zgadza się dotychczasowe kierownictwo Prokuratury Krajowej i prezydent. Andrzej Duda w piątek napisał: "minister Adam Bodnar próbuje usunąć Dariusza Barskiego ze stanowiska Prokuratora Krajowego, do czego nie ma żadnych samodzielnych kompetencji". Na platformie X prezydent podkreślił, że "zmiana na stanowisku Prokuratora Krajowego to - zgodnie z ustawą - kompetencja premiera i Prokuratora Generalnego we współdziałaniu z prezydentem. Działanie Adama Bodnara bez udziału premiera i prezydenta to kolejne rażące naruszenie prawa (ustawy i art. 7 Konstytucji)" - napisał prezydent.