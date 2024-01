"GW" ujawnia przebieg zatrzymania Kamińskiego i Wąsika. 3 minuty mogły zmienić wszystko

We wtorek wieczorem (9 stycznia) policja aresztowała Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, którzy przebywali w Pałacu Prezydenckim. "Gazeta Wyborcza" - na podstawie relacji bezpośrednich świadków - ustaliła, jak dokładnie wyglądało zatrzymanie polityków Prawa i Sprawiedliwości.

"GW": Tak wyglądało zatrzymanie Kamińskiego i Wąsika

Jak opisuje "Wyborcza", we wtorek rano po Mariusza Kamińskiego przyjechał samochód z Kancelarii Prezydenta - pracownicy KPRP mieli dostać tylko adres, nie wiedzieli, kogo mają zabrać. Maciej Wąsik na Krakowskie Przedmieście przyjechał z kolei sam. Obaj politycy byli tego dnia zaproszeni na uroczystość mianowania Błażeja Pobożego i Stanisława Żaryna na nowych doradców Andrzeja Dudy. Po zrobieniu sobie wspólnego zdjęcia politycy PiS poszli do gabinetu prezydenta, gdzie rozmawiali do około godz. 15:00, a następnie wyszli przed Pałac Prezydencki - tam wygłosili oświadczenie, że wciąż - jak twierdzili - są posłami. Według "GW" prezydenckich pracowników zdziwiło, że wrócili oni do budynku - myśleli bowiem, że zatrzyma ich policja.

Stało się inaczej. Administracja dostała polecenie, by w apartamencie prezydenckim na III piętrze przygotować pokoje dla gości. Jednocześnie do pałacu dostarczono ich walizki z prywatnymi rzeczami. Kamiński z Wąsikiem poszli na górę. Dostali m.in. numer telefonu do obsługi kuchennej, by sami mogli zamawiać sobie jedzenie i napoje. Wśród urzędników poszła informacja, że będą tam mieszkać co najmniej do czwartku i wyjdą dopiero na demonstrację zapowiadaną przez PiS

- podkreśla "Wyborcza".

Duda musiał wyjechać z pałacu. Policjantów do środka wprowadził funkcjonariusz SOP

Na godz. 16:00 w Belwederze Andrzej Duda miał zaplanowaną rehabilitację. Tę jednak przeniesiono na Krakowskie Przedmieście. Zastanawiał się on bowiem, czy pod jego nieobecność Kamiński z Wąsikiem będą bezpieczni. Ostatecznie głowa państwa i tak musiała jechać do Belwederu, gdzie zaplanowana była uroczystość z udziałem Swiatłany Ciachanouskiej. "GW" podkreśla, że Duda zdecydował się jechać, ponieważ dostał nieformalne zapewnienie od policji, że służby do Pałacu Prezydenckiego nie wejdą.

Według ustaleń "Gazety Wyborczej", kiedy prezydent był na spotkaniu z liderką białoruskiej opozycji, na Krakowskie Przedmieście przyjechało dwóch zastępców komendanta Służby Ochrony Państwa: Krzysztof Król i Bartłomiej Hebda (który wcześniej kierował ochroną prezydenta). Ten drugi miał poprosić szefową KPRP Grażynę Ignaczak-Bandych, aby przyprowadziła Kamińskiego i Wąsika, ponieważ ma dla nich wiadomość od komendanta służby. Zeszli oni do pokoju szefa gabinetu prezydenta Marcina Mastalerka. Tam czekali funkcjonariusze SOP - po chwili płk Krzysztof Król opuścił gabinet i wrócił w towarzystwie umundurowanych policjantów.

Według jednej z relacji Ignaczak-Bandych nazwała płk. Hebdę "judaszem", a Wąsik miał powiedzieć: "Ja panu tego nie daruję". Kamiński był spokojny. Polityków wyprowadzono w kajdankach

- relacjonuje "GW", która podaje, że po ich wyjściu jedna z sekretarek miała zacząć płakać. Jak dodaje, podczas zatrzymania nie było żadnych incydentów ani "uderzania Kamińskim we framugę". Policjanci doprowadzili zatrzymanych do wyjścia od strony Biura Bezpieczeństwa Narodowego przy ul. Karowej, gdzie czekały samochody.

W tym czasie w drodze do Pałacu Prezydenckiego był już Andrzej Duda. Polityk zakończył spotkanie z białoruską opozycją, gdy tylko dowiedział się o akcji policji. Główną bramę Belwederu zatarasował zepsuty autobus, jednak służby prezydenckie miały to zauważyć już wcześniej. Samochody więc przejechały po chodniku, a głowa państwa wyszła do nich bocznym wyjściem. Wówczas kolumna ruszyła na Krakowskie Przedmieście. "Gazeta Wyborcza" podkreśla, że Andrzej Duda minął się z policjantami dosłownie o trzy minuty. Wszystko dlatego, że wjechał główną bramą. Gdyby prezydencka kolumna wjeżdżała od strony BBN, głowa państwa wpadłaby na funkcjonariuszy wyprowadzających Kamińskiego i Wąsika.

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik aresztowani. Duda wszczyna procedurę ułaskawieniową

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali w grudniu skazani prawomocnym wyrokiem na dwa lata więzienia za działania operacyjne w związku z tzw. aferą gruntową. Politycy kwestionowali jednak orzeczenie, powołując się na wydane w 2015 roku prezydenckie ułaskawienie. Zostali zatrzymani we wtorek wieczorem podczas pobytu w Pałacu Prezydenckim. Obecnie przebywają w dwóch różnych jednostkach: Kamiński w Areszcie Śledczym w Radomiu, a Wąsik w Zakładzie Karnym w Przytułach Starych. W czwartek Andrzej Duda poinformował, że wszczyna procedurę ułaskawieniową wobec obu polityków i zaapelował do prokuratora generalnego Adama Bodnara o jak najszybsze zwolnienie ich z zakładów karnych.

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia przyznał z kolei, że nie rozumie, dlaczego prezydent wybrał akurat taką drogę ułaskawienia. Jak powiedział dziennikarzom, że gdyby Andrzej Duda zastosował drogę ułaskawienia prezydenckiego, to obaj politycy mogliby wyjść z więzienia nawet wczoraj. - Jeżeli komuś chodziło o to, żeby panowie jak najszybciej wyszli z aresztu, to wszystkie klucze w ręku miał prezydent, nie skorzystał z nich - stwierdził. Dodał, że ścieżka z Kodeksu postępowania, wybrana przez prezydenta, oznacza, iż cała procedura może potrwać miesiącami. Wyraził nadzieję, że w tym przypadku "aż tyle nie będzie trwała, bo nikomu na tym nie zależy". Według Szymona Hołowni prezydent swoją decyzją uznał ostatni wyrok Sądu Okręgowego i to, że obaj politycy nie są już posłami.

