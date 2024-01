Co Andrzej Duda powie Donaldowi Tuskowi? "Trudne rzeczy". "Tu nie będzie zwycięzców"

Elżbieta Jakubiak, była szefowa gabinetu prezydenta Lecha Kaczyńskiego, w rozmowie z Wirtualną Polską zwróciła uwagę, o czym Andrzej Duda może rozmawiać z Donaldem Tuskiem podczas najbliższego spotkania. Prezydent ma spotkać się z premierem 15 stycznia o godz. 11.00 w Pałacu Prezydenckim.

Andrzej Duda spotka się z Donaldem Tuskiem. Elżbieta Jakubiak: Tu nie będzie zwycięzców

Zdaniem Elżbiety Jakubiak planowane spotkanie Andrzeja Dudy z Donaldem Tuskiem to dobry sygnał. - Na pewno prezydent powie premierowi trudne rzeczy. Ale w tej chwili obaj pokazują, że rozumieją sytuację polityczną - zauważyła Jakubiak, cytowana przez WP.

- Sądzę, że oba środowiska polityczne i ich wyborcy oczekują rozmów. To nie może być tak, że naród wyjdzie na ulice i zdecyduje, kto ma rację. Nie można doprowadzić do sytuacji, kiedy my, obywatele, będziemy musieli sami rozstrzygać, kto jest Prokuratorem Krajowym, albo czy jakiś polityk powinien siedzieć w więzieniu. Jeżeli obywatele zaczną to rozstrzygać, to byłaby już naprawdę bardzo niebezpieczna sytuacja - dodała Jakubiak.

Była szefowa gabinetu prezydenta, zwróciła też uwagę, że jest szansa na porozumienie pomiędzy politykami. - Ja nie chcę, żeby ktoś przyszedł i triumfalnie ogłosił: zwyciężyłem. Tu nie będzie zwycięzców. Chcę, żeby umiejętnie rozmawiali ze sobą, co dalej robić. Jest bardzo wiele możliwości takich, które pozwoliłyby wrócić do normalności. Tyle tylko, że potrzebna jest chęć - powiedziała Jakubiak.

Prezydent spotka się z premierem. O czym będą rozmawiać?

Premier Donald Tusk spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą. Politycy będą rozmawiać m.in. o zbliżającej się wizycie szefa polskiego rządu w Kijowie. Najważniejszym tematem spotkania - co zapowiedział w miniony piątek sam premier - będzie kwestia Ukrainy oraz bezpieczeństwa. Politycy nie omieszkają też omówić głośnej od wielu dni sprawy przebywających w więzieniach polityków PiS - Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego.



- Udam się do pana prezydenta między innymi, żeby rozmawiać o szczegółach i o charakterze mojej misji. Dla nas obu - pan prezydent był w to też bardzo zaangażowany - sytuacja w Ukrainie i na froncie to jest kwestia absolutnie numer jeden ze względu na polskie bezpieczeństwo - przyznał Tusk podczas wywiadu udzielonego 12 stycznia dla TVP, TVN i Polsatu.

Przed rozmową z premierem Donaldem Tuskiem prezydent Andrzej Duda spotka się z kolei z prokuratorem Dariuszem Barskim. W ubiegłym tygodniu minister sprawiedliwości - Prokurator Generalny - Adam Bodnar przekazał, że Barski został przywrócony do służby czynnej przez Zbigniewa Ziobrę z naruszeniem przepisów. W związki z tym minister wyznaczył nowego pełniącego obowiązki szefa Prokuratury Krajowej.