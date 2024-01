Zaskakujący wpis Andrzeja Dudy o "jajach". Wiadomo, o kim mówił

Na początku miesiąca na profilu Andrzeja Dudy w serwisie X pojawił się zaskakujący wpis. "Powiedz mu, żeby zapytał swoją żonę, co to znaczy 'mieć jaja'. Ona wie!" - tak brzmiał tweet na koncie prezydenta, który błyskawicznie został usunięty. Nie umknął jednak uwadze użytkowników mediów społecznościowych, którzy zrobili screeny wpisu.

- To była prywatna korespondencja, którą prezydent miał do kogoś wysłać. Szybko ją skasował. To były słowa w prywatnej rozmowie, nie chciałbym jej komentować. Prezydent to usunął - tłumczył Andrzeja Dudę szef jego gabinetu, Marcin Mastalerek. - Prezydent się pomylił, i co? Ma być sztywniakiem i nie może prywatnie do kogoś napisać? - zapytał.

Zaskakujący wpis Dudy o "jajach". Wiadomo, o kim mówił

Reporterka TVN24 Agata Adamek ustaliła, o kim Andrzeja Duda miał pisać. - Idąc za ciosem, zaczęłam drążyć. Doszłam do takich informacji, że osobą opisywaną w tym tweecie, był Krzysztof Sobolewski i jego żona. Były sekretarz generalny Prawa i Sprawiedliwości - powiedziała w programie "W kuluarach". - Nie wiem, do kogo tweet był zaadresowany, ale te słowa o "żelaznym charakterze" dotyczyły pani Sylwii Sobolewskiej. Ten "żelazny charakter", myślę, że pasowałby do żony Krzysztofa Sobolewskiego - dodała dziennikarka.

