"Poranna rozmowa Gazeta.pl". Gośćmi prok. Ewa Wrzosek i mec. Michał Wawrykiewicz [NA ŻYWO]

Wśród tematów "Porannej rozmowy Gazeta.pl" będzie m.in. sprawa ułaskawienia polityków PiS Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. W grudniu skazani przez warszawski Sąd Okręgowy prawomocnym wyrokiem na dwa lata więzienia za działania operacyjne w związku z tzw. aferą gruntową. Po wyroku pierwszej instancji, w 2015 r., prezydent Andrzej Duda podjął decyzję o ułaskawieniu polityków. Sąd Najwyższy orzekł potem, że nie mogli zostać ułaskawieni przed wydaniem prawomocnego orzeczenia sądu. Od kilku dni Kamiński i Wąsik odsiadują karę więzienia. W tym tygodniu prezydent poinformował o wszczęciu procedury ułaskawieniowej.

REKLAMA

Zobacz wideo Poranna rozmowa Gazeta.pl. Gośćmi prok. Ewa Wrzosek i mec. Michał Wawrykiewicz

Ewa Wrzosek jest prokuratorką w Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Mokotów. W kwietniu 2020 r. wszczęła słynne śledztwo ws. "sprowadzenia niebezpieczeństwa zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób poprzez przedsięwzięcie działań mających na celu przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. w okresie ogłoszonego (...) stanu epidemii". Tego samego dnia (prok. Wrzosek twierdziła w publicznych wypowiedziach, że po ok. 3 godzinach) śledztwo zostało umorzone decyzją Edyty Dudzińskiej, zastępczyni prokuratora rejonowego i jednocześnie przełożonej Ewy Wrzosek. Kilka dni później Prokuratura Krajowa poinformowała także o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego wobec prokurator.

Michał Wawrykiewicz jest adwokatem, jednym z założycieli inicjatywy Wolne Sądy i Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS. "Ekspert zespołów parlamentarnych ds. Uregulowania Stosunków Własnościowych oraz ds. Ładu Konstytucyjnego i Praworządności. Konsultant prawny oraz autor ekspertyz m.in. dla Biura Analiz Sejmowych przy licznych procesach legislacyjnych dotyczących prawa cywilnego oraz ustaw ustrojowych. Ekspert komisji parlamentarnej LIBE (w Parlamencie Europejskim) w trakcie przygotowywania raportu oraz w trakcie wysłuchania w PE na temat praworządności w Polsce" - czytamy na stronie RPO.

Prokurator Generalny chce wszczęcia postępowania w sprawie R. Hernanda

Prokurator generalny Adam Bodnar chce wszczęcia postępowania wyjaśniającego wobec zastępcy prokuratora Generalnego Roberta Hernanda w związku z naruszeniem godności urzędu prokuratora. Poinformowało o tym Ministerstwo Sprawiedliwości. Chodzi o nagranie rozmowy z Adamem Bodnarem, jakie bez jego zgody wykonał Robert Hernand. "Rozmowa rozpoczęła się znienacka. Prokurator Hernand obcesowo wyrażał dezaprobatę co do decyzji prokuratora generalnego dotyczącej prokuratora Dariusza Barskiego, podważając prawne podstawy działania Prokuratury Generalnej" - czytamy w komunikacie Ministerstwa Sprawiedliwości. Nagranie zostało następnie udostępnione w internecie.

"Zachowanie prokuratora Zastępcy Prokuratora Generalnego Roberta Hernanda oraz umożliwienie przez niego upublicznienia nagrania, nie licuje z godnością sprawowanego przez prokuratora Hernanda urzędu. Wykorzystanie sytuacji i sposób prowadzenia rozmowy pokazują, że intencją prokuratora Hernanda było postawienie swojego przełożonego w niekomfortowej sytuacji i publiczne zdyskredytowanie go" - napisano w oświadczeniu resortu sprawiedliwości.

Minister sprawiedliwości oświadczył w piątek, że Dariusz Barski został przywrócony do służby czynnej z naruszeniem przepisów i wyznaczył nowego pełniącego obowiązki szefa Prokuratury Krajowej. Zdaniem ministerstwa przywrócenie prokuratora Barskiego do służby czynnej nie wywołało skutków prawnych. 16 lutego 2022 roku ówczesny Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro miał bowiem dokonać tego stosując przepis ustawy, który już nie obowiązywał. Jak oświadczyło w piątek ministerstwo sprawiedliwości, "Dariusz Barski pozostaje w stanie spoczynku, co powoduje niemożność sprawowania przez niego funkcji Prokuratora Krajowego". Pełniącym obowiązki prokuratora krajowego został prokurator Prokuratury Krajowej Jacek Bilewicz. Innego zdania jest Robert Hernand, który wskazuje na złamanie prawa przez Adama Bodnara. Podobne zdanie wyraża część prawników i prokuratorów.

***