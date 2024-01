Parafia w Wiskitkach dostała od CPK 400 tys. zł. Ksiądz znów zabrał głos. Pisze o "najmniejszej kwocie"

Proboszcz parafii pw. św. Stanisława BM w Wiskitkach ks. dr Witold Okrasa przekazał w środę, że spółka Centralny Port Komunikacyjny przekazała 400 tys. zł na renowację trzech ołtarzy bocznych (Ołtarza Krzyża Świętego, Ołtarza Adoracji Trójcy Przenajświętszej przez Wszystkich Świętych oraz Matki Bożej Różańcowej). Informacja wywołała medialną burzę. W niedzielę proboszcz zdecydował się wystosować kolejne oświadczenie.

REKLAMA

Zobacz wideo Patryk Kuzior: Niskie pensje specjalistów w administracji czy szkolnictwie przekładają się na jakość usług

"Osoby niedoinformowane pragnę powiadomić, że Spółka CPK podjęła relacje ze swoim otoczeniem, służące wspieraniu rozwoju lokalnych społeczności z obszarów znajdujących się w otoczeniu inwestycji. Z tej racji, CPK skierowała dotacje do wielu tutejszych gmin i podmiotów, takich jak Ochotnicze Straże Pożarne, szkoły i parafie" - napisał duchowny.

Jak dodał, "dzięki przekazanym funduszom powstały m.in. drogi, kładki dla pieszych oraz został zakupiony sprzęt pożarniczy". "Kościół w Wiskitkach znalazł się na końcu listy beneficjentów i otrzymał najmniejszą kwotę" - czytamy.

"Podpisując umowę ze Spółką CPK kierowałem się chęcią poprawy dobrostanu naszej XVI-wiecznej świątyni, która znajduje się w opłakanym stanie. Umowa nasza została zawarta zgodnie z prawem i oczywistą rzeczą jest fakt, że będę musiał się z niej rozliczyć. Spółka w żaden sposób nie naciskała na mnie, abym przekonywał parafian o celowości planowanej inwestycji i namawiał do wyprzedaży gruntów oraz zabudowań" - napisał ksiądz.

"Pragnę nadmienić, że w trakcie 15-letniej posługi kapłańskiej w tej parafii, kilkukrotnie zwracałem się do instytucji państwowych z prośbą o pomoc finansową na restaurację tutejszej świątyni, lecz nigdy jej nie otrzymałem. Odwołując się do zdrowego rozsądku każdego z nas, uprzejmie proszę o nieuleganie manipulacjom służącym z góry przyjętej narracji. Zapewniam, że staram się zachować wolność dziecka Bożego i czystość sumienia, co nie kłóci się z możliwością przyjęcia godziwej pomocy służącej poprawie stanu świątyni, powierzonej mojej opiece" - zaznaczył.

CPK finansuje renowację ołtarzy. Jest oświadczenie

W czwartek oświadczenie wydała też spółka Centralny Port Komunikacyjny. Poinformowała, że wsparcie zostało udzielone w ramach Programu Społeczno-Gospodarczego. Program jest realizowany na podstawie uchwały rządu z października 2020 r. Wartość całego Programu Społeczno-Gospodarczego na lata 2020-2023 to 249 mln zł.

"Celem Programu Społeczno-Gospodarczego jest wsparcie obszarów z najbliższego otoczenia inwestycji CPK. PSG wdrażany jest zgodnie z założeniami, w ramach których spółka CPK – jako podmiot realizujący inwestycje publiczne – zobowiązana jest do podejmowania działań wzmacniających rozwój otoczenia inwestycji i zmniejszających uciążliwości związane z planowanymi inwestycjami. Program obejmuje w szczególności gminy: Baranów, Teresin i Wiskitki" - czytamy.

Spółka przekazała, że "wszelkie działania wspierane przez spółkę CPK planowane były na podstawie zidentyfikowanych potrzeb wspólnot lokalnych zgłaszanych i oczekiwanych przez mieszkańców lub ich przedstawicieli, np. samorządy".

"Te inicjatywy obejmują w szczególności obszary: poprawy stanu infrastruktury drogowej, bezpieczeństwa, edukacji, nauki i oświaty, rozwoju innowacyjności, sportu i kultury fizycznej, ochrony środowiska i dziedzictwa przyrodniczego, kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa kulturowego, ochrony i promocji zdrowia, rynku pracy i poszerzania kwalifikacji, turystyki i rekreacji, wsparcia przy Programie Dobrowolnych Nabyć, rent i rekompensat za utratę zdolności kredytowej" - wyliczono. Zaznaczono, że pieniądze są m.in. przekazywane samorządom, szkołom, strażakom, organizacjom pozarządowym i właśnie parafiom.

"Parafia w Wiskitkach zwróciła się we wrześniu 2023 r. do spółki CPK z wnioskiem o sfinansowanie renowacji trzech neobarokowych ołtarzy, które stanowią część zabytkowego kościoła. Budynek kościoła w Wiskitkach jest wpisany na listę zabytków – to część dziedzictwa kulturowego regionu. Złożenie wniosku zostało poprzedzone wyceną prac przygotowaną przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wszelkie prace będą odbywać się pod jego nadzorem. Kwota przeznaczona na działalność renowacyjną to 400 tys. zł, co stanowi 0,16 proc. całkowitego budżetu PSG" - podsumowano.

W rocznym planie na 2023 r. na samo współfinansowanie remontu kościołów i/lub zakupu przedmiotów będących ich wyposażeniem na terenie gmin Baranów, Teresin i Wiskitki zapisano 2 mln zł.