Twarze Kamińskiego i Wąsika na pomniku AK. Kaczyński tłumaczy: Też są bohaterami

Prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas niedzielnej konferencji prasowej odniósł się do sytuacji w Prokuraturze Krajowej i mianowania Jacka Bilewicza na p.o. prokuratora krajowego. Według Kaczyńskiego "przepisy nie przewidują istnienia takiego stanowiska i w związku z tym, Premier nie może nikogo na takie stanowisko mianować". - Mamy do czynienia ze skandaliczną sytuacją, czyli ze złamaniem prawa. To złamanie prawa wynika z jednej strony z chęci, konieczności załatwienia za wszelką cenę pewnych spraw, ale z drugiej na pewno wynika to z jego nieznajomości - ocenił.

Kaczyński o Kamińskim i Wąsiku: Nie są przestępcami, tylko bohaterami

Jedno z pytań dziennikarzy dotyczyło czwartkowej manifestacji organizowanej przez Prawo i Sprawiedliwość w Warszawie. Wśród tematów przewodnich wydarzenia była sprawa umieszczenia w więzieniach skazanych prawomocnym wyrokiem polityków PiS Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Znak "Solidarni z Mariuszem Kamińskim i Maciejem Wąsikiem" został wyświetlony wówczas na znajdującym się w pobliżu Sejmu Pomniku Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego. Kaczyński został zapytany, "czy wyświetlanie wizerunków prawomocnie skazanych polityków PiS na pomniku AK nie uwłacza pamięci bohaterów AK".

- Nie uwłacza, bo oni nie są żadnymi przestępcami, tylko też są bohaterami, są ludźmi, którzy podjęli się bardzo trudnej działalności, bardzo trudnego zadania, tzn. walki z korupcją w Polsce - zareagował Jarosław Kaczyński.

- Przypomnę, że kiedy w 1991 r. po raz pierwszy została zorganizowana konferencja antykorupcyjna przez Prawo i Sprawiedliwość [Porozumienie Centrum - red.], to natychmiast zaczęła się wielka akcja przeciwko tym oskarżeniom. Natychmiast okazało się, że najbardziej skorumpowanym człowiekiem jestem ja. Kiedy przyszło do oświadczeń majątkowych, bo wtedy ich jeszcze nie było, to pod groźbą kary więzienia mogłem spokojnie napisać, że mój majątek to trochę książek plus kot, który jest bezcenny - dodał.

Politycy Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Kamiński zostali w grudniu skazani prawomocnym wyrokiem przez Sąd Okręgowy w Warszawie na dwa lata więzienia za działania operacyjne w związku z tak zwaną aferą gruntową. Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński kwestionowali wyrok, powołując się na wydane w 2015 roku prezydenckie ułaskawienie (Andrzej Duda skorzystał z prawa łaski po wyroku pierwszej instancji, jeszcze przed uprawomocnieniem). Zostali zatrzymani we wtorek wieczorem podczas pobytu w Pałacu Prezydenckim. Przed kilkoma dniami prezydent poinformował o wszczęciu procedury ułaskawieniowej.