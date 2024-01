Grzegorz Sroczyński: Na czym najlepiej się teraz zarabia?

Kuba Karliński: Ale o co dokładnie pan pyta? Jakie produkty deweloperskie najłatwiej sprzedać?

Tak. Jakby pan się spotkał z kolegami deweloperami na piwie, to co byście zachwalali?

Gdybyśmy spotkali się w grudniu, to byśmy się pewnie zgodzili, że najlepiej dostarczać na rynek produkty mieszkaniowe mieszczące się w limicie 600-800 tysięcy. Bo takie łapały się do rządowego systemu dopłat "bezpieczny kredyt 2 procent".

A teraz?

Napędziło to kosmicznie ceny. W Warszawie nawet za tę wyższą kwotę trudno cokolwiek kupić. Czytałem ostatnio raport, gdzie średnia cena metra kwadratowego dobija do 17 tysięcy. Wzrost w ciągu roku w stolicy to 26 procent, w Krakowie średnia cena wzrosła o 34 procent.

Was to chyba cieszy?

Nie bardzo. Bo jak są takie ceny i tak szybkie wzrosty, to sprzedający grunty pod budowę tak samo dostają małpiego rozumu i żądają kwot z kosmosu. Na czym ja zbuduję, jeśli ktoś za skrawek ziemi chce 20 milionów, a tam można postawić najwyżej cztery tysiące metrów kwadratowych. Teraz znowu będzie kolejny rajd cenowy. Nowy program dopłat do kredytów, który zapowiada rząd, to jest to samo, tylko nieco inaczej opakowane, żeby się nie kojarzyło z poprzednikami.

Myślałem, że wy skaczecie z radości, jak rząd mówi "kredyt zero procent".

Nie skaczemy.

Bo ten od działki za 20 mln będzie chciał za chwilę 30 mln?

Dokładnie tak.

To jaki "produkt deweloperski" teraz schodzi najlepiej?

Inflacja wciąż jest wysoka, w 2023 roku wynosiła średnio 11,5 procent. Czyli jeśli cena mieszkania w Warszawie czy Wrocławiu wzrosła o 26 procent, to taka inwestycja nie tylko chroni kapitał, ale pozwala zarobić dodatkowo 14,5 procent ponad inflację. Rewelacyjny wynik. Tylko problem jest taki, że przy tych kosmicznych cenach mieszkań trzeba mieć dużo pieniędzy, żeby coś kupić. W Warszawie, Krakowie, Gdańsku - pod milion. Trochę takich ludzi jest, ale nie za wiele. Zresztą ci, którzy mieli do wydania po parę milionów, już się obkupili na samym początku inflacji. A reszty na to nie stać. Dotychczas klasa średnia, jeśli miała jakieś oszczędności, to kupowała inwestycyjnie kawalerki, ale przy tych cenach też trzeba mieć milion. I oni potrzebują czegoś jeszcze mniejszego niż kawalerka.

Mniejszego?

To są ludzie, którzy mają dwieście czy trzysta tysięcy oszczędności z ciężkiej pracy, bo polska klasa średnia pracuje najciężej w Europie. I też chcą te pieniądze ochronić przed inflacją, więc wchodzą w mikro lokale, czyli produkt, który ja dostarczam.

Najmniejszy "mikrolokal" to jaki pan sprzedał?

11 metrów kwadratowych w inwestycji przy ulicy Batorego obok warszawskiego Pola Mokotowskiego.

I kto w nim mieszka?

Nikt. Tam jest gabinet kosmetyczny.

A tak naprawdę?

Naprawdę.

Przecież w budynkach przy Polu Mokotowskim - dawnych biurach, które pańska firma przerobiła na mikrolokale - wieczorem widzę światło i ludzi rozkładających kanapę.

Widocznie ktoś zostaje tam do późna i na noc. Prawo nie zabrania.

Na jedenastu metrach?

Na piętnastu albo na siedemnastu metrach. Ten jedenastometrowy lokal nie jest tak wykorzystywany. Zresztą w nim jest tylko umywalka.

Buduje pan prawie 400 mikrolokali w Michałowicach pod Warszawą. To największa taka inwestycja w województwie. Zgadza się?

Podobno największa.

"Osiedle lokali inwestycyjnych o elastycznym przeznaczeniu". Dlaczego tak?

Bo to są lokale usługowe, a nie mieszkania.

Pan musi unikać słowa "mieszkanie"?

Nie używamy go w ogóle. Plan miejscowy dopuszcza tu funkcję usługową i na takie lokale mamy wydane pozwolenie, więc to są mikrolokale usługowe o elastycznym przeznaczeniu. I to już sprawa nabywcy lub użytkownika, jakie prowadzi usługi.

"Kurniki pod Michałowicami". Pan to słyszał?

Nie. Natomiast inwestorom mówię o pięknie mikrolokalu oraz o tym, że taka inwestycja daje bardzo dobry zwrot. Na tych 17 metrach kwadratowych można się rozsądnie urządzić. Jest taki przesąd, że nie wolno się meldować w lokalu usługowym. Wolno. I świadczą o tym wyroki sądów administracyjnych. Bardzo byliśmy zaskoczeni, kiedy się na nie natknęliśmy.

Poza tym przy mikrolokalach usługowych nie obowiązuje ustawa o ochronie praw lokatorskich. Jeśli najemca nie płaci czynszu, można zmienić zamki i od następnego miesiąca znowu ten lokal wynająć. Istnieje możliwość zaaranżowania tych lokali w różny sposób i pokazujemy kupującym dwa warianty. Tu ma pan przykładowe aranżacje.

No ale na tym folderze pan mi pokazuje po prostu mikromieszkanie z rozkładana kanapą, łazienką, a nie żadne biuro.

To jest lokal wielofunkcyjny z kanapą, podobnie jak w gabinetach wielu prezesów firm lub wysokich urzędników państwowych. Jak ktoś chce na niej odpocząć, to może to zrobić. Taki produkt deweloperski jest potrzebny.

Produkt?

Oczywiście. Polska klasa średnia chce inwestować oszczędności, ochronić je przed inflacją. Jeśli ktoś ma 250 tysięcy do zainwestowania, to nie będzie oglądał mieszkań za milion czy dwa, one są poza jego zasięgiem. Klasa średnia w polskich warunkach to nie są bogaci ludzie. Jak ktoś ma 219 tysięcy plus VAT, nie jest milionerem, a też chce ochronić kapitał. I my to umożliwiamy.

Czyli pan to robi po to, żeby ratować oszczędności klasy średniej?

Ja to robię dla zarobku.

W Polsce brakuje małych lokali na usługi i biura. Jak się jedzie kolejką WKD w kierunku Michałowic, to widać, że mnóstwo firm utrzymuje niepotrzebnie drogie powierzchnie biurowe. Biorą dwóch nowych programistów do dużego projektu, chcieliby dać im biurko w przyzwoitych warunkach, a takich miejsc brakuje.

I dlatego pan na wizualizacji rysuje kanapę do spania?

No to tu ma pan wizualizację z dwoma biurkami bez kanapy.

Realnie to będą miniaturowe mieszkania na wynajem, tak?

Będą to mikrolokale usługowe o powierzchni 17 metrów kwadratowych. Co kto będzie w nich robić, tego nie wiem i nie jestem uprawiony, by to kontrolować.

A jak piszą o panu "patodeweloper", to co pan myśli?

Różne tego typu określenia funkcjonują w obiegu potocznym i są wykorzystywane przez polityków do napędzania sobie popularności: zabudowa łanowa, zamknięte osiedla, rozlewanie się miast. Wszystko robimy zgodnie z prawem.

380 maleńkich łazienek, 380 koszy na śmieci do opróżnienia, 380 samochodów na parkingu i na ulicach dookoła. Jak ktoś tam obok mieszka, to pan mu funduje koszmar.

Dlaczego miałbym fundować? Proszę zobaczyć na mapie: tu są Aleje Jerozolimskie, tu jest skład z materiałami budowlanymi, tu całkiem nowy McDonald’s, a tam centrum handlowe. I obok duży park. Na skraju parku stoi pięć domów jednorodzinnych - ale one są 150 metrów od naszej inwestycji. Z tyłu jeden dom, ale też oddzielony od nas magazynami. I rzeczka. Czy my komuś w ten sposób życie psujemy? Ta ulica tutaj to jest obecnie tłuczeń i gruz. Nie ma tu żadnych mediów, więc dociągniemy je i oddamy gminie za darmo.

Kanalizację, wodociąg?

Dociągniemy. Gmina chce rury kanalizacyjnej o średnicy 50 centymetrów, ponieważ to ma być fragment sieci dla kilku miejscowości w gminie, to będzie miała 50 centymetrów. Wspólnie z innymi inwestorami wydamy na to kilkanaście milionów złotych.

To ile wy na tym zarobicie?

Założenie jest takie, że inwestorom, którzy chcą się zaangażować kapitałowo w cały projekt, wypłacimy zysk 35 procent.

Czyli pańska marża pewnie jest jeszcze wyższa?

Kilkadziesiąt procent.

Kosmiczna.

Ta inwestycja trwa już dwa lata i jeszcze dwa lata potrwa. Więc jeśli to uwzględnić, marża nie jest kosmiczna. Magmillon jest średniej wielkości deweloperem, sprzedaliśmy przez 15 lat 1200 nieruchomości za ponad 250 milionów złotych. Nie jesteśmy Asbudem, ATAL-em czy J.W. Construction i nie chcemy z nimi konkurować. Najwięksi deweloperzy też mają takie mikrolokale, ale jako dodatek, bo takie ścinki im zostają z podziału powierzchni przy projektowaniu. A dla nas to jest produkt ważniejszy niż dla tych dużych deweloperów. Bardzo atrakcyjny dla rynku. Widzimy tu potencjał.

Dlaczego pan jako deweloper nie zbuduje normalnych mieszkań dla ludzi, żeby mogli mieć w nich dzieci?

Budujemy. Mieszkania i domy z ogródkami. Na przykład w 2018 roku wyremontowaliśmy zabytkową kamienicę na Pradze. Sypała się kompletnie, wyszły tam piękne wysokie mieszkania dla normalnych ludzi z dziećmi - z klasy średniej, nie dla żadnych bogaczy - bo początkowa cena sprzedaży za metr kwadratowy wynosiła siedem i pół tysiąca złotych. Bardzo fajny projekt, który jest jednym z kamieni milowych zmieniających charakter tego rejonu. Za panem wiszą zdjęcia.

No i właśnie. Dlaczego nie kupi pan działki w Warszawie i nie zbuduje normalnych dostępnych mieszkań, za które dostanie pan nagrodę od SARP-u i powiesi ją sobie obok na tej ścianie?

Ależ jak bym taką działkę chętnie kupił! I każdy deweloper by kupił. W tym mieście kilkuset deweloperów wyrywa sobie każdy skrawek ziemi - najchętniej przy metrze lub autobusie. Ale prawie nie ma takich działek. Albo są horrendalnie drogie, bo ktoś chce zarobić marżę swoją, marżę dewelopera i jeszcze trochę więcej, albo mają wady prawne. Warszawa jest polem minowym, nietrudno wejść w temat, kupić działkę i potem nic nie można z nią zrobić. W wielu miejscach nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Samorząd walczy o to, żeby nie zabudowywać, bo ludzie protestują. Ma być skwer, park i ja to rozumiem. Jest grono tych, którzy chcą dogęszczać centralne dzielnice Warszawy, bo one faktycznie są niedogęszczone i miasto się przez to wciąż rozlewa, ale z kolei tam mieszkają ludzie, którzy tego nie chcą. I mamy konflikt.

Chętnie bym robił łatwe i proste projekty. Zresztą tym tekstem w "Wyborczej" o Michałowicach zrobiliście nam świetną reklamę. Wzrosło zainteresowanie.

I to nie jest dla pana straszne, co tam budujecie?

Dlaczego miałoby być? Poprawiliśmy wygląd elewacji.

Nie w tym rzecz. Sama idea 380 lokali po 17 metrów każdy w odległości 20 minut kolejką od Warszawy…

Od centrum Warszawy.

Okej, od centrum. W tych pańskich "mikrolokalach" nie będzie dzieci ani normalnego życia.

Ale to są lokale użytkowe. One będą zaspokajać inne potrzeby innej grupy klientów niż pary z dziećmi. Nawiasem mówiąc, dla nich w Nowym Jorku władze dopłacały do przerabiania każdej powierzchni na cele mieszkalne. Nawet garaże były przerabiane. Tam samo w Hongkongu. Kawałek podłogi ktoś ma do spania i jest szczęśliwy.

Co musiałoby się stać, żeby pan budował normalne mieszkania, w których ludzie będą chcieli mieć dzieci?

Ale dlaczego pan do mnie z tym przychodzi?

Do kogo mam przyjść?

Do rządu, samorządu i polityków.

Autor książki "Dziury w ziemi" Łukasz Drozda w wywiadzie dla Bankier.pl mówi tak: "Gdy myślę o patodeweloperce, moje pierwsze skojarzenie stanowi ciasnota, która wpływa na życie mieszkańców. Ciasnota w dwóch znaczeniach. Zarówno w wymiarze całych budynków i bardzo skromnych wnętrz mieszkań oraz ta dotycząca nadmiernie zagęszczonych osiedli".

No ale dewelopera ścigać za to, że próbuje finansowo zoptymalizować swoją inwestycję? To życzę powodzenia. To się nie uda. Jak ktoś kupił na tym osiedlu mieszkanie, to pewnie mu się podobało.

Nie miał wyboru, bo wszyscy tak ciasno budujecie. Bez wspólnych przestrzeni, bez rowerowni na parterze, bo to przecież marnowanie PUM-u.

Każdy deweloper dąży do tego, żeby wyprodukować i sprzedać jak najbardziej optymalny produkt. Optymalizowanie PUM-u, czyli powierzchni użytkowo-mieszkalnej jest elementem tego procesu. My budujemy w sposób odpowiedzialny z poszanowaniem prawa i miejscowych warunków.

Dlaczego u nas w Polsce ten mechanizm - "wyciskania PUM-u" - aż tak mocno działa, a gdzie indziej - nie aż tak?

Bo jeżeli popatrzymy na Niemcy, Francję, Holandię czy niemal gdziekolwiek na Zachód, to mamy różne rodzaje budownictwa dla klientów o różnych potrzebach. Ciężko porównywać małżeństwo finansistów, które świetnie zarabia i stać ich na to, żeby kupić, co chcą, z małżeństwem kuriera i nauczycielki, które ma trudniejszy start.

I co pan powie temu kurierowi i nauczycielce?

Że dla nich powinny istnieć dostępne opcje mieszkania z niskim czynszem i to jest sprawa dla samorządów, rządu i budownictwa społecznego. Pan przychodzi pod zły adres, bo czy deweloperzy są od rozwiązywania problemów społecznych? W Polsce na nasze głowy próbuje się zrzucić nierealne oczekiwania, że załatwimy wszystkie potrzeby mieszkaniowe, a my jesteśmy od zarabiania pieniędzy. Jeżeli klient indywidualny nie ma pieniędzy, żeby kupić mieszkanie, w którym można wychowywać dzieci, to niech samorząd buduje takie mieszkania pod wynajem z niższym czynszem. Jak w Austrii i w Niemczech.

Pytał mnie pan wcześniej, dlaczego nie ma mieszkań dostępnych na przykład dla dwójki doktorantów, którzy mają stypendia doktoranckie po 2500 zł. Faktycznie nie ma. Ale dlaczego ja mam za to świecić oczami? Płacę podatki i niech państwo ten problem rozwiąże. Jeśli nauka polska potrzebuje tych doktorantów i chce, żeby oni tu zostali, a nie jechali do Londynu, to niech uczelnia czy ktoś inny - instytut, który chce ich kiedyś zatrudnić - pozyska środki i zapewni im mieszkanie.

W naszym kraju partnerstwo publiczno-prywatne w ogóle nie wychodzi, wszyscy się boją oskarżeń, atmosfera oskarżeń o korupcję bardzo u nas w ostatnich latach wzrosła. A w innych krajach dobrze taki system działa. Samorząd ma grunt, daje deweloperowi, ten buduje i oddaje w zamian gminie na przykład 25 procent mieszkań, a gmina może za niski czynsz pańskim doktoratom. I oni wtedy nie uciekają na Zachód. Wszystkim się to opłaca, bo dla dewelopera nabycie gruntu to często najtrudniejszy etap inwestycji.

1 kwietnia wchodzi w życie rozporządzenie, które ma ograniczyć plagę mikrokawalerek. Lokale użytkowe w nowo projektowanych budynkach muszą odtąd mieć co najmniej 25 metrów kwadratowych. Te przepisy utrudnią panu życie?

Każda zmiana przepisów w naszych warunkach nakłada jakieś ograniczenia. W Michałowicach mamy ważne pozwolenie na budowę mikro lokali usługowych, więc tu nic się nie zmieni, ale jakbym chciał ten model produktu deweloperskiego powielać gdzieś indziej, to będziemy musieli zrobić większe lokale - po 25 metrów - czyli drożej będzie kosztowało ich wybudowanie i mniej klientów będzie w stanie je kupić. Zamiast 250 tysięcy, trzeba będzie mieć na przykład 350 tysięcy. Te przepisy jedynie ograniczą dostępność lokali inwestycyjnych dla mniej zasobnych obywateli z klasy średniej.

Kuba Karliński jest przedsiębiorcą, deweloperem i inwestorem na rynku nieruchomości, członkiem zarządu kilkunastu spółek inwestycyjnych, prezesem Grupy Magmillon, która buduje w Warszawie i okolicach. Laureat nagrody „Liderzy SGH" przyznanej przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie, autor książki "Zarabiajmy na nieruchomościach" oraz podcastu Inwestorium.