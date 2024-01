Lubczyk tłumaczy się ze słów o "katowanych dzieciach". Jest oświadczenie posła

Poseł Centrum dla Polski (ugrupowania współpracującego z PSL i współtworzącego Trzecią Drogę) Radosław Lubczyk stwierdził w rozmowie z Radiem Szczecin, że planuje poprzeć ustawę o związkach partnerskich. - Związki partnerskie są ważne, bo duża grupa społeczeństwa żyje na tzw. kocią łapę (...). Świetnie się kochająca para, czy homoseksualna, czy heteroseksualna, to dla mnie nie ma znaczenia - powiedział.

Parlamentarzysta odniósł się również do adopcji dzieci przez pary jednopłciowe. - Jestem przekonany, że wychowanie dzieci przez pary homoseksualne jest o wiele lepsze. Te dzieci są o wiele bardziej kochane niż w związkach małżeńskich zawartych w Kościele katolickim, które to dzieci są częstokroć katowane - ocenił.

- Ja wolę, żeby te dzieci żyły w miłości w parach homoseksualnych, niż żeby były katowane w związkach małżeńskich. Więc nie widzę problemu, żeby takie dzieci w miłości były wychowywane w związkach partnerskich - podkreślił.

Radosław Lubczyk wydał oświadczenie. "Każdy powinien być z natury dobry"

Wypowiedź posła wywołała falę komentarzy w internecie. Polityk wydał w związku z tym oświadczenie, w którym postanowił "doprecyzować" swoją wypowiedź.

"Każde dziecko zasługuje na miłość i bycie kochanym, a każdy człowiek powinien być z natury dobry. I właśnie taki charakter miały tam wypowiedziane przeze mnie słowa. Nie jest ważne, kto wychowuje dzieci, ale jest ważne, by miały one wpajane dobre wartości: miłość, ciepło i szacunek do drugiego człowieka. By miały kochający dom, który zapewni im rozwój, szczęście i bezpieczeństwo" - przekazał Radosław Lubczyk.

W rozmowie z Onet.pl poseł zaznaczył, że "jeśli chodzi o adopcję dzieci przez pary homoseksualne, to taki pomysł nie powinien być wprowadzony w Polsce". - Nasze społeczeństwo nie jest na to gotowe, dzieci z takich domów byłyby stygmatyzowane. Ale też w ogóle nie wypowiadałem się o adopcji przez kogokolwiek. Zwracam po prostu uwagę, że w domach dziecka dzieci nie znajdują się bez przyczyny, a kiedy słyszę, że po kolejnej tragedii i zabiciu dziecka przez rodzica sąsiedzi mówią, że "to była taka dobra rodzina", wiem, że panuje u nas znieczulica społeczna - mówił.