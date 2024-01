Duda mówił o Witosie, a i tak skończyło się na Kamińskim i Wąsiku. Dostało się PSL-owi

Prezydent Andrzej Duda w niedzielę brał udział w obchodach 150. rocznicy urodzin Wincentego Witosa, działacza ruchu ludowego i trzykrotnego szefa polskiego rządu. Prezydent złożył wieniec na grobie Wincentego Witosa w Wierzchosławicach, potem wygłosił przemówienie w Wojniczu. - Spotykamy się w okolicznościach bardzo specyficznych. To nie tylko 150. rocznica urodzin tego wielkiego Polaka (...), ale to jest również i pytanie, jakie Wincenty Witos pewnie by zadał, gdyby fizycznie mógł być między nami, o dzisiejszą Polskę. O to, co się w tej Polsce dzieje dzisiaj, że oto posłowie zostają zamknięci do więzienia - mówił Andrzej Duda.

- Jakżeż to przypomina tamten 1920, 1930 rok. W tamtej sytuacji chociaż poszukano wytrychu i wcześniej rozwiązano parlament. I to była taka przerwa, kiedy nie mieli immunitetu, żeby ich zamknąć w twierdzy brzeskiej. Teraz już się nie patyczkowano. Ktoś dzisiaj krzyknie, przecież to wymiar sprawiedliwości. Wtedy też był wymiar sprawiedliwości. Przecież procesu brzeskiego nie rozstrzygał formalnie żaden polityk, tylko sędziowie skazali ówczesnych polityków, patriotów na karę więzienia pod różnymi pretekstami, po to, żeby ich osadzić, po to, żeby dać przykład grozy, żeby zrealizować wolę polityczną, bo nikt co do tego chyba nie ma żadnych wątpliwości - dodał prezydent.

- Gdzie jest dzisiaj PSL? Uczestniczy w rządzącej koalicji, która zamyka posłów do więzienia (...). Dzisiaj mamy do czynienia z terrorem praworządności - stwierdził Andrzej Duda.

Kosiniak-Kamysz odpowiada Dudzie

"Wincenty Witos walczył o Polskę praworządną, wolną i demokratyczną. Polskę, w której wszyscy są równi wobec prawa, a interes partii nigdy nie jest ponad interesem Ojczyzny. Warto, poza powoływaniem się na przywódcę Ruchu Ludowego wdrażać w życie idee, którym był wierny" - skomentował na portalu X wicepremier, prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

Jak dodał, "w ubiegłym roku, dzięki inicjatywie PSL-u oraz biura RPO, zmazany został haniebny wyrok sądu brzeskiego". "Wincenty Witos został uniewinniony. Przeciwko kasacji, podobnie, jak w 1932 r. był przedstawiciel Prokuratury. Wbrew zasadom praworządności i racji stanu" - przekazał Kosiniak-Kamysz.

Politycy Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Kamiński zostali w grudniu skazani prawomocnym wyrokiem przez Sąd Okręgowy w Warszawie na dwa lata więzienia za działania operacyjne w związku z tak zwaną aferą gruntową. Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński kwestionowali wyrok, powołując się na wydane w 2015 roku prezydenckie ułaskawienie (Andrzej Duda skorzystał z prawa łaski po wyroku pierwszej instancji, jeszcze przed uprawomocnieniem). Zostali zatrzymani we wtorek wieczorem podczas pobytu w Pałacu Prezydenckim. Przed kilkoma dniami prezydent poinformował o wszczęciu procedury ułaskawieniowej.