Konflikt w Prokuraturze Krajowej. Jest nowe oświadczenie zastępców Bodnara

"Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze nie przewiduje instytucji "pełniącego obowiązki Prokuratora Krajowego", w tym nie przewiduje możliwości wykonywania obowiązków i zadań Prokuratora Krajowego przez osobę powołaną na "pełniącego obowiązki" - przekazali w niedzielnym oświadczeniu zastępcy prokuratora generalnego. Jak dodali, "nawet w teoretycznej sytuacji niemożności (także przejściowej) wykonywania zadań przez Prokuratora Krajowego" jego obowiązki może wykonywać inny zastępca prokuratora generalnego.

"Zgodnie z zasadą legalizmu, o której mowa w art. 7 Konstytucji RP, kompetencji organów władzy publicznej nie można domniemywać ani nie można kreować nieznanych ustawie instytucji prawnych w oparciu o wnioskowania prawnicze. Skoro ustawodawca przewiduje istnienie funkcji, jaką jest Prokurator Krajowy, a nie przewiduje "pełniącego obowiązki Prokuratora Krajowego", to posłużenie się taką konstrukcją jest niedopuszczalne" - czytamy.

"Prokurator Jacek Bilewicz nie mógł zostać, i nie został, skutecznie powołany na "pełniącego obowiązki Prokuratora Krajowego", bowiem w dacie, w jakiej miało to nastąpić (12 stycznia 2024 r.) nie istniała, i nie istnieje nadal instytucja "pełniącego obowiązki Prokuratora Krajowego", a regulacje Prawa o prokuraturze nie obejmują żadnej podstawy do czasowego powierzania obowiązków Prokuratora Krajowego osobie, która nie została powołana na to stanowisko w trybie przewidzianym w art. 14 § 1 ustawy" - dodali zastępcy prokuratora generalnego.

Podkreślili, że "w dniu 12 stycznia 2024 r. nie było wakatu na funkcji Prokuratora Krajowego". "Prokurator Prokuratury Krajowej Dariusz Barski był Prokuratorem Krajowym, nie został bowiem odwołany z pełnionej funkcji w trybie określonym w ustawie, nie utracił również statusu prokuratora Prokuratury Krajowej" - napisali. Według zastępców prokuratora generalnego "twierdzenie, że Prokurator Krajowy Dariusz Barski jest prokuratorem w stanie spoczynku, co powoduje, że nie może pełnić funkcji Prokuratora Krajowego (...) jest całkowicie bezpodstawne".

"Podsumowując, Prokurator Generalny posiadał uprawnienia decyzyjne (...) w dniu podjęcia decyzji o przywróceniu prokuratora Dariusza Barskiego do służby czynnej, i takie uprawnienia Prokuratorowi Generalnemu (...) nadal przysługują, bez zakreślenia jakichkolwiek ram czasowych ich realizacji. W realiach zdarzeń z dnia 12 stycznia 2024r. podkreślić należy, że prokurator Jacek Bilewicz został powołany przez Prokuratora Generalnego Adama Bodnara na stanowisko Prokuratora Prokuratury Krajowej zaledwie 3 godziny przed decyzją o "powierzeniu mu obowiązków Prokuratora Krajowego" - czytamy.

"Powołanie na stanowisko prokuratora Prokuratury Krajowej wymaga koniecznego wniosku Prokuratora Krajowego, bez czego powołanie nie jest ważne. Prokurator Generalny Adam Bodnar zwrócił się z prośbą do Prokuratora Krajowego Dariusza Barskiego o skierowanie takiego wniosku w dniu 12 stycznia 2024 r., traktując go jako uprawnionego do jego złożenia Prokuratora Krajowego, aby po kilku godzinach wręczyć mu pismo, z którego wynika, że Adam Bodnar uważa, że prokurator Dariusz Barski nigdy nie został skutecznie powołany do pełnienia funkcji Prokuratora, bo nie powrócił do służby czynnej na podstawie decyzji wydanej w oparciu o art. 47 § 2 Przepisów wprowadzających" - podsumowali.

"Działanie zmierzające do obejścia prawa"

Oświadczenie wydali również Prokuratorzy Regionalni oraz Naczelnicy Wydziałów Zamiejscowych Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej. "Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec podjętych przez Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego Adama Bodnara, pozbawionych podstaw prawnych działań, zmierzających do nielegalnego odwołania Prokuratora Krajowego Dariusza Barskiego z zajmowanego stanowiska i powołania Pana Jacka Bilewicza na nieistniejące stanowisko pełniącego obowiązki Prokuratora Krajowego" - napisali.

Jak dodali,"podjęte przez Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego Adama Bodnara działania nie wywołują żadnych skutków prawnych". "Przedstawiona przez Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego Adama Bodnara argumentacja o pozostawaniu w stanie spoczynku przez Prokuratora Krajowego Pana Dariusza Barskiego jest pozbawiona racji i stanowi jedynie nieudolną próbę uzasadnienia dla działania zmierzającego do obejścia prawa" - czytamy.

Ministerstwo Sprawiedliwości: Jacek Bilewicz p.o. prokuratora krajowego

Prokurator Prokuratury Krajowej Jacek Bilewicz został pełniącym obowiązki prokuratora krajowego - poinformowało w piątek Ministerstwo Sprawiedliwości w mediach społecznościowych. Wcześniej prokurator generalny Adam Bodnar przekazał prokuratorowi krajowemu Dariuszowi Barskiemu dokument stwierdzający, że przywrócenie go do służby czynnej zostało dokonane z naruszeniem obowiązujących przepisów i nie wywołało skutków prawnych. 16 lutego 2022 roku ówczesny prokurator generalny Zbigniew Ziobro miał bowiem dokonać tego stosując przepis ustawy, który już nie obowiązywał.

"W efekcie od dnia przekazania powyższego stanowiska Prokuratora Generalnego, a więc od 12 stycznia 2024 roku Pan Dariusz Barski pozostaje w stanie spoczynku, co powoduje niemożność sprawowania przez niego funkcji Prokuratora Krajowego" - czytamy w komunikacie Ministerstwa Sprawiedliwości.

"Nikt nie pozbawiał ani nie odwoływał pana prokuratora Dariusza Barskiego"

- Sytuacja jest rzeczywiście skomplikowana. Kwestia powierzania obowiązków w prokuraturze jest znana odtąd, odkąd pracuję w prokuraturze, czyli od zawsze. Ta instytucja była stosowana właśnie, gdy trwają jakieś procedury dotyczące powołania na określone stanowisko, czy jest przewidziane powołanie jakiejś osoby. W celu zabezpieczenia funkcjonowania tej instytucji powoływane są w trybie nagłym, pilnym, osoby do zastępowania tej przyszłej osoby i realizowania jej kompetencji - komentował w niedzielę w TVN24 prok. Jarosław Onyszczuk, członek Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia.

- Nikt nie pozbawiał ani nie odwoływał pana prokuratora Dariusza Barskiego, po prostu stwierdzono, że wskutek wadliwej decyzji prokuratora generalnego [Zbigniewa Ziobry - red.] pozostaje w stanie spoczynku, a w związku z tym w sposób automatyczny powstaje wakat na funkcji prokuratora krajowego - dodał.