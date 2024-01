"Prezes lekko niedoinformowany". Komentarze po oświadczeniu Kaczyńskiego o "łamaniu prawa"

Jarosław Kaczyński w swoim oświadczeniu prasowym odniósł się do kilku kwestii, ale najważniejszymi była decyzja Adama Bodnara ws. Prokuratora Krajowego Dariusza Barskiego. Prokurator Generalny przekazał mu dokument, który stwierdzał, że nie został on prawidłowo przywrócony na stanowisko. Na jego miejsce powołał p.o. Prokuratora Krajowego. Drugim tematem podjętym przez prezesa PiS było zatrzymanie i osadzenie w zakładach karnych Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Polityk skrytykował także marszałka Sejmu, któremu zarzucił podsłuchiwanie posłów.

Zobacz wideo Dariusz Joński: Jarosław Kaczyński będzie wezwany przed komisję ds. wyborów kopertowych

Jarosław Kaczyński pod ostrzałem krytyki. Nie wszystkim spodobały się jego słowa

"Tych 144 prokuratorów, za którymi pan prezes był łaskaw się ująć - nie zostało'odwołanych' ale ma wrócić z lukratywnych, często wieloletnich delegacji z Prokuratury Krajowej - do macierzystych jednostek prokuratury. I jak najbardziej - pracować dalej" - napisała Ewa Wrzosek, prokuratorka związana ze Stowarzyszeniem Prokuratorów Lex Super Omnia. "Ale z tym, kto się boi i czego - to pan prezes lekko niedoinformowany" - dodała w następnym wpisie.

Do słów prezesa PiS odniósł się także Marcin Józefaciuk, polityk Koalicji Obywatelskiej. "W trakcie konferencji PiS. Poseł Kaczyński: 'Jeśli ktoś nie uznaje prawa, nie uznaje państwa', po 2 minutach ten sam poseł o prawomocnie skazanych Wąsiku i Kamińskim: 'nie są przestępcami, są bohaterami'. Podziwiam retorykę doświadczonego polityka" - czytamy.

"To po to była ta konferencja? Kaczyński cieniutkim głosikiem tłumaczy, że przestępcy Kamiński z Wąsikiem, to dla PiSu bohatery. Upadek moralny po raz n-ty" - napisała Monika Mesuret, znana w twitterowym środowisku z krytycznych wypowiedzi wobec środowiska PiS.

"Jarosław Kaczyński: Wyświetlanie wizerunków Kamińskiego i Wąsika na pomniku żołnierzy Armii Krajowej podczas czwartkowego protestu nie uwłacza pamięci tych żołnierzy, bo podobnie jak oni - Kamiński i Wąsik też są bohaterami. Polska 2024. Przestępca staje się bohaterem" - pisał Marcin Tyc.

Tymczasem Anna Zalewska, była ministerka edukacji w rządzie PiS, wyłapała inny wątek z oświadczenia Kaczyńskiego. "Prezes PiS J. Kaczyński: 'Mój majątek to trochę książek i kot, który jest bezcenny'" - wskazała.

"Kaczyński insynuuje, że Hołownia ma służbę do podsłuchiwania posłów PiS" - zwrócił uwagę Bartosz Wieliński, dziennikarz "Gazety Wyborczej".

"To ja przypomnę panu Prezesowi Kaczyńskiemu, że nie pierwszy raz mamy do czynienia z p.o. Prokuratura Krajowego. W 2000 roku ustawa również wprost nie przewidywała takiej instytucji, a jednak Z. Wassermann nim został. I to na 1 rok! Min. Sprawiedliwości był Lech Kaczyński" - pisze Arkadiusz Myrcha (KO).

"Niemcy, spisek, zdrada. Kaczyński o prokuraturze: 'Uznają swoją wolę jako prawa, a ta wola jest z kolei wolą zewnętrzną, w tym wypadku można przyjąć, że wolą niemiecką'" - zauważa dziennikarz Bertold Kittel.

Natomiast Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej wytknął Jarosławowi Kaczyńskiemu przejęzyczenie. "'Premier Morawiecki był na wszystkich spotkaniach w Magdalence'. Coś tu nie pykło" - napisał. Prezes PiS miał wówczas na myśli Lecha Kaczyńskiego.

Jarosław Kaczyński wygłosił oświadczenie prasowe. Mówił o prokuratorze Barskim i skazanych politykach

- To pokazuje, jakie jest zamieszanie i panika i szerzej, jakie są kwalifikacje rządu, by kierować dużym europejskim państwem. To kwalifikacje na poziomie zerowym - stwierdził Jarosław Kaczyński podczas konferencji. Podkreślił, że ostatnia decyzja Adama Bodnara to"próba wykreowania nowego, nieprzewidzianego przez ustawę o prokuraturze stanowiska - stanowiska pełniącego obowiązki Prokuratora Krajowego.

Kaczyński odniósł się także do sprawy Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, którzy od kilku dni odbywają w zakładach karnych karę dwóch lat pozbawienia wolności. - To jest sytuacja, która zagraża życiu jednemu z nich. W związku z tym musimy podjąć dodatkowe działania, zorganizować odpowiedni nacisk. W jaki sposób będziemy to robić to inna kwestia, ale chciałbym, aby opinia publiczna wiedziała, że tutaj się dzieją rzeczy naprawdę straszne - mówił. - Można by podjąć także innego rodzaju działania, które by zakończyły tę sprawę bardzo szybko, ale one też nie są podejmowane. W związku z tym to wszystko może skończyć się tragicznie - dodał.