W niedzielnym oświadczeniu Jarosław Kaczyński odniósł się do decyzji Adama Bodnara, zgodnie z którą prokurator krajowy Dariusz Barski nie został przywrócony na stanowisko.

- Cały ten zabieg stosowany w tej chwili jest zabiegiem bezprawnym. To jest charakterystyczne, wskazuje na stan zamieszania i paniki wywołanej odczuciem zagrożenia, działaniami prokuratorów, którzy mają być odwołani, a którzy prowadzą najróżniejszego rodzaju śledztwa i działania, część z nich jest traktowane przez obecną władzę jako zagrożenie - powiedział.

Jak podkreślił, to, co się w tej chwili dzieje, to jest "próba wykreowania nowego, nieprzewidzianego przez ustawę o prokuraturze stanowiska - stanowiska pełniącego obowiązki Prokuratora Krajowego".

- Dzisiaj mamy w prokuraturze sytuację związaną z łamaniem art. 7 Konstytucji, czyli tego, że władze państwowe działają na podstawie prawa - podsumował.

- Najpierw poproszono prokuratora Dariusza Barskiego, żeby mianował pewnego pana, bodajże o nazwisku Bilewicz, który miałby być tym prokuratorem pełniącym obowiązki, a po czterech godzinach stwierdzono, że pan prokurator Barski nigdy prokuratorem krajowym nie był, bo był rzekomo na emeryturze - kontynuował Kaczyński.

- To pokazuje jakie jest zamieszanie i panika i szerzej, jakie są kwalifikacje rządu, by kierować dużym europejskim państwem. To kwalifikacje na poziomie zerowym - stwierdził.

Kaczyński był pytany o wpis Donalda Tuska, który stwierdził, że "okupacja urzędów przez PiS się zakończy, tak jak zakończyła się pisowska okupacja Polski". - To kolejny dowód na to, że premier Tusk nie uznaje, że w Polsce obowiązuje prawo - stwierdził Kaczyński.

Kaczyński o Kamińskim i Wąsiku: Wszystko może skończyć się tragicznie

Prezes PiS odniósł się również do kondycji Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego, którzy kontynuują protest głodowy.

- To jest sytuacja, która zagraża życiu jednemu z nich. W związku z tym musimy podjąć dodatkowe działania, zorganizować odpowiedni nacisk. W jaki sposób będziemy to robić to inna kwestia, ale chciałbym, aby opinia publiczna wiedziała, że tutaj się dzieją rzeczy naprawdę straszne - stwierdził Kaczyński.

- Można by podjąć także innego rodzaju działania, które by zakończyły tę sprawę bardzo szybko, ale one też nie są podejmowane. W związku z tym to wszystko może skończyć się tragicznie - podsumował.

Dopytywany, dlaczego Andrzej Duda nie zdecydował o natychmiastowym ułaskawieniu polityków po raz kolejny, odparł, że "to decyzja pana prezydenta". - Jeszcze zawsze prezydent może taką decyzję podjąć - zakończył.

Kaczyński poinformował też, że posłowie PiS będą brać udział w głosowaniach w Sejmie, pod warunkiem że nie będą one dotyczyły "bezprawnych działań". Dodał również, że po zmianie rządów Donalda Tuska będzie trzeba całkowicie zreformować system polityczny, na czele z konstytucją. Nawet jeśli będzie to trzeba zrobić przy pomocy aktów uchwalanych na specjalnej zasadzie.

Sprawa Kamińskiego i Wąsika

Politycy Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali w grudniu skazani prawomocnym wyrokiem na dwa lata więzienia za działania operacyjne w związku z tak zwaną aferą gruntową. Obaj kwestionowali orzeczenie, powołując się na wydane w 2015 roku prezydenckie ułaskawienie. Zostali zatrzymani we wtorek wieczorem podczas pobytu w Pałacu Prezydenckim i po krótkim pobycie w areszcie trafili do zakładów karnych. W czwartek prezydent Andrzej Duda wszczął postępowanie ułaskawieniowe wobec obu polityków PiS. Teraz dalsze działania w sprawie ma podjąć Adam Bodnar.

Prokuratura wszczęła postępowanie ws. zatrzymania Wąsika i Kamińskiego w Pałacu Prezydenckim. KGP zapewnia jednak, że wszystkie czynności podjęto "zgodne z obowiązującymi przepisami i poszanowaniem godności osób zatrzymywanych".