Jarosław Kaczyński zwrócił się do Donalda Tuska po tym, jak Sejm wybrał przewodniczącego PO na premiera. - Nie wiem, kim byli pańscy dziadkowie, ale wiem jedno, pan jest niemieckim agentem - powiedział Kaczyński 11 grudnia 2023 roku. Wkrótce Komisja Etyki Poselskiej zdecyduje, czy prezes PiS zostanie ukarany za tę wypowiedź.

REKLAMA

Zobacz wideo Dariusz Joński: Jarosław Kaczyński będzie wezwany przed komisję ds. wyborów kopertowych

Jarosław Kaczyński dostanie naganę za słowa o Tusku? "Komisja podjęła inicjatywę w tej sprawie"

Zamknięte posiedzenie Komisji Etyki Poselskiej rozpocznie się we wtorek 16 stycznia o godzinie 10.30. Jej członkowie zajmą się między innymi "rozpatrzeniem sprawy dotyczącej wypowiedzi posła Jarosława Kaczyńskiego z trybuny sejmowej w dniu 11 grudnia 2023 r., stanowiącej podstawę wniosków osób fizycznych oraz Komitetu Obrony Demokracji".

Posłanka PO Izabela Mrzygłocka, która jest przewodniczącą sejmowej komisji etyki, potwierdziła w rozmowie z "Faktem", że posłowie będą rozpatrywać sprawę Jarosława Kaczyńskiego. - Komisja będzie się odbywała we wtorek, a jej praca będzie dotyczyła wniosków, które wpłynęły. Komisja podjęła inicjatywę w tej sprawie i rozpatrzy ją we wtorek - powiedziała Mrzygłocka. Posłanka dodała, że nagana to najwyższa kara, jaka grozi Jarosławowi Kaczyńskiemu. Komisja może również zwrócić uwagę lub udzielić upomnienia prezesowi PiS.

Tusk do Kaczyńskiego: Twój brat powiedział, że takiego łajdaka, jak Jacek Kurski, świat nie widział

Donald Tusk w przemówieniu z 11 grudnia nawiązał do kierowanych pod jego adresem oskarżeń o działanie na polecenie Niemiec, wbrew interesowi Polski, o czym pisaliśmy na Gazeta.pl. Premier zwrócił się również do Jarosława Kaczyńskiego, gdy mówił o byłym prezesie TVP Jacku Kurskim.

- Dzisiaj też słyszałem "do Berlina", "für Deutschland". Każdego dnia słyszałem te słowa w telewizji, słyszałem tę płytę nagraną wiele lat temu przez Jacka Kurska. Po tym, jak nagrał tę płytę, twój brat, Lech Kaczyński, do mnie powiedział, że takiego łajdaka, jak Jacek Kurski, świat nie widział - mówił Tusk.