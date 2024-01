Polityk PSL o adopcji dzieci przez pary homoseksualne: Lepiej niż żeby były katowane w związkach małżeńskich

Radosław Lubczyk poseł PSL-Trzeciej Drogi był gościem Radia Szczecin. Polityk przekazał, że planuje zagłosować za ustawą o związkach partnerskich, gdy ta pojawi się w Sejmie. W swojej wypowiedzi podkreślał, że w Polsce wiele ludzi zapomina o tym, że związki partnerskie nie dotyczą tylko par homoseksualnych.

REKLAMA

- Związki partnerskie są ważne, bo duża grupa społeczeństwa żyje na tzw. kocią łapę (...). Świetnie się kochająca para, czy homoseksualna, czy heteroseksualna, to dla mnie nie ma znaczenia - mówił.

Zobacz wideo "Miała być wolność i sprawiedliwość". Protest pod sejmem

Polityk PSL o adopcji dzieci: Jestem przekonany, że wychowanie dzieci przez pary homoseksualne jest o wiele lepsze

Radosław Lubczyk pytany o to, czy będzie przekonywał posłów PSL do głosowania za związkami partnerskimi, powiedział, że nikogo nigdy nie przekonywał do swojego światopoglądu, dlatego teraz też nie będzie tego robił.

Poseł PSL odniósł się również do adopcji dzieci przez pary jednopłciowe. - Jestem przekonany, że wychowanie dzieci przez pary homoseksualne jest o wiele lepsze. Te dzieci są o wiele bardziej kochane niż w związkach małżeńskich zawartych w Kościele katolickim, które to dzieci są częstokroć katowane - powiedział.

- Ja wolę, żeby te dzieci żyły w miłości w parach homoseksualnych, niż żeby były katowane w związkach małżeńskich. Więc nie widzę problemu, żeby takie dzieci w miłości były wychowywane w związkach partnerskich - dodał.

Tusk: Procedowanie ustawy o związkach partnerskich jeszcze tej zimy

Na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu Donald Tusk zapowiedział procedowanie ustawy o związkach partnerskich. Jak poinformował premier, prace nad projektem odbędą się "jeszcze tej zimy".

- Będzie gotowa do przedstawienia projektu ustawy o związkach partnerskich. Po konsultacjach z liderami partii wchodzącymi w skład koalicji 15 października podejmiemy decyzję o rządowym lub poselskim charakterze tej inicjatywy ustawodawczej. Ale mówimy tutaj o tygodniach, a nie miesiącach. Więc jeszcze tej zimy ten projekt będziemy procedować tak czy inaczej, niezależnie od tego, czy będzie ją zgłaszała grupa posłów, czy rząd - powiedział Tusk.