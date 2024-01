Andrzej Duda spotka się z Dariuszem Barskim. Będą rozmawiać "o próbie zamachu na prokuraturę"

Minister Wojciech Kolarski z Kancelarii Prezydenta poinformował 14 stycznia, że Andrzej Duda spotka się z Dariuszem Barskim. - Jutro w godzinach porannych odbędzie się spotkanie z prokuratorem Barskim i jego współpracownikami, żeby omówić to, co się wydarzyło, czyli o próbie zamachu na niezależną prokuraturę. To jest bardzo poważna sytuacja kryzysu w państwie - powiedział Kolarski.

Andrzej Duda będzie rozmawiał z Dariuszem Barskim. "Prezydent nie uznaje bezprawnych działań"

Prezydencki minister poinformował o spotkaniu Dudy z Barskim w programie "Śniadanie Rymanowskiego" w Polsat News. Wojciech Kolarski stwierdził, że "prezydent nie uznaje żadnych bezprawnych działań". Minister odniósł się w ten sposób do decyzji Adama Bodnara, który pozostawił w stanie spoczynku Dariusza Barskiego i stwierdził, że ten nie może sprawować funkcji Prokuratora Krajowego, bo przywrócenie go do służby czynnej w 2022 roku "zostało dokonane z naruszeniem obowiązujących przepisów i nie wywołało skutków prawnych".

- Jeżeli w Polsce rządzi prawo, to prawo wynika z ustaw. Jest ustawa o prokuraturze, ta ustawa mówi wyraźnie, jaki jest tryb odwoływania Prokuratora Krajowego, jaki jest tryb powoływania, ten tryb został złamany - powiedział Kolarski. Minister dodał, że pod rządami Donalda Tuska w Polsce "rządzi prawo zemsty".

Kancelaria Prezydenta oburzona działaniami Bodnara ws. Barskiego. "Decyzja podjęta pod naciskiem Tuska"

Adam Bodnar 12 stycznia przekazał Dariuszowi Barskiemu, że przywrócenie go do służby czynnej zostało dokonane z naruszeniem obowiązujących przepisów i nie wywołało skutków prawnych. Jak pisaliśmy na Gazeta.pl, członkowie Kancelarii Prezydenta mieli z oburzeniem zareagować na działania Bodnara. - To jest złamanie prawa. Zdumiewające, że Bodnar jako profesor prawa podejmuje takie działania. Ewidentnie to decyzja podjęta pod naciskiem Tuska - powiedział Onetowi bliski współpracownik Andrzeja Dudy.