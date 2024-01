Czarnecki twierdzi, że Kamiński jest w poważnym stanie. "To może zagrozić jego życiu"

W niedzielnym (14 stycznia) programie "7. Dzień Tygodnia" Radia Zet gośćmi Andrzeja Stankiewicza byli między innymi wicemarszałek Krzysztof Bosak, europoseł PiS Ryszard Czarnecki oraz wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. Politycy rozmawiali przede wszystkim o zatrzymaniu i osadzeniu w więzieniu Macieja Wąsika oraz Mariusza Kamińskiego.

Zobacz wideo "Miała być wolność i sprawiedliwość". Protest pod sejmem

Europoseł PiS o ułaskawieniu Kamińskiego i Wąsika: Decyzja zależy od dobrej woli ministra sprawiedliwości

- W wymiarze politycznym prezydent mógł skorzystać z takiej formuły i w pewnym sensie przerzucił piłeczkę odpowiedzialności na rząd i ministra sprawiedliwości. To minister sprawiedliwości jest teraz odpowiedzialny w stu procentach za to, że ci ludzie, którzy walczyli z korupcją, którzy nie są przestępcami, a szeryfami i symbolami walki z korupcją, są w więzieniu - skomentował na antenie decyzję prezydenta w kwestii byłych posłów PiS Ryszard Czarnecki.

Europoseł Prawa i Sprawiedliwości stwierdził dodatkowo, że żałuje, że "ułaskawienie nie jest respektowane". - Tu zgadzam się z opinią wielokrotnego krytyka PiS pana marszałka Krzysztofa Bosaka - powiedział i podkreślił, że "w tej chwili wszystko zależy od dobrej woli lub braku dobrej woli ministra sprawiedliwości i rządu". - Jeżeli pan minister będzie chciał, żeby panowie Kamiński i Wąsik byli dalej w więzieniu, to będzie mógł dać sprawę "na żółwia", jak mówią urzędnicy - stwierdził Czarnecki.

Ryszard Czarnecki: Głodówka może zagrozić życiu Mariusza Kamińskiego

Polityk ocenił również, że "z punktu widzenia politycznego i eskalacji napięcia społecznego w kraju lepiej byłoby, żeby panowie ministrowie Kamiński i Wąsik zostali wypuszczeni". Na te słowa redaktor spytał europosła, czy sytuacja ta nie jest idealnym "politycznym paliwem" dla PiS. - Nie kosztem ludzkiego cierpienia. Jeden z nich jest w bardzo poważnym stanie zdrowotnym - podkreślił Ryszard Czarnecki i zaznaczył, że chodzi o kondycję zdrowia Mariusza Kamińskiego, która "po kilku dniach głodówki jest bardzo niedobra". - To być może zagraża w najbliższej przyszłości jego życiu. To nie jest obszar gry politycznej, to kwestia także ich rodzin - dodał polityk, Czarnecki nie wyjaśnił jednak, skąd ma informacje o rzekomym złym stanie Kamińskiego i nie przedstawił na to dowodów.

Andrzej Stankiewicz zwrócił się także do obecnego w studiu wiceministra obrony narodowej Cezarego Tomczyka. Redaktor zapytał polityka Koalicji Obywatelskiej o wypowiedź wiceministerki sprawiedliwości Marii Ejchart-Dubois, która na pytanie o głodówkę Mariusza Kamińskiego stwierdziła, że "każdy ma prawo nie jeść i nie pić. To jest decyzja indywidualna". - Pamiętam słowa Jarosława Kaczyńskiego, który gdy protestowały pielęgniarki, stwierdził, że "niezjedzenie kolacji to jeszcze nie głodówka" - odparł polityk. - To idziecie tropem Kaczyńskiego? - dopytywał redaktor, na co Tomczyk przyznał, że wypowiedź ministerki powinna być "bardziej empatyczna". - To jest kwestia szanowania formy protestu, na pewno nie jestem tym, który powinien komentować kwestię protestu politycznego - podkreślił wiceszef MON.

Ryszard Czarnecki podejrzany o malwersację 100 tys. euro

W sprawie Ryszarda Czarneckiego od lat prowadzone jest śledztwo. Dotyczy ono malwersacji funduszy UE przez europosła PiS. Według OLAF (Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych), Czarnecki rozliczył wydatki na tak zwane kilometrówki niezgodnie z przepisami Parlamentu Europejskiego. Według rozliczenia polityk miał zimą jeździć kabrioletem z Jasła (woj. podkarpackie) do Brukseli. Co ważne, właściciel auta stwierdził, że pojazd od lat jest zezłomowany.

Zgodnie z nieoficjalnymi doniesieniami śledztwo dotyczyło malwersacji około 100 tys. złotych. Wątpliwe podróże polityka miały się odbywać w latach 2009-2018. OLAF blisko cztery lata temu skierował do polskiej prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Na podstawie przekazanych materiałów Prokuratura Okręgowa w Zamościu wszczęła postępowanie, które jednak w styczniu 2023 roku stanęło w martwym punkcie.