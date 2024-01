"Tak jak skończyła się pisowska okupacja Polski, tak skończą się okupacje przez PiS państwowych urzędów. Tylko reputacja okupantów zostanie z nimi na długo" - zapowiada w niedzielę na portalu X Donald Tusk.

Komentarz odnosi się do oświadczenia zastępcy Prokuratora Generalnego Roberta Hernanda, który wydał zarządzenie ograniczające wstęp do Prokuratury Krajowej osobom postronnym. Konsekwencją będzie uniemożliwienie objęcia obowiązków przez Jacka Bilewicza, któremu premier powierzył obowiązki Pierwszego Zastępcy Prokuratora Generalnego Prokuratora Krajowego.

Wszystko zaczęło się od decyzji Adama Bodnara, zgodnie z którą prokurator krajowy Dariusz Barski nie został przywrócony na stanowisko. W piątek Bodnar przekazał Barskiemu dokument stwierdzający, że przywrócenie go do służby czynnej zostało dokonane z naruszeniem obowiązujących przepisów i nie wywołało skutków prawnych. 16 lutego 2022 roku ówczesny prokurator generalny Zbigniew Ziobro miał bowiem dokonać tego, stosując przepis ustawy, który już nie obowiązywał. Na miejsce Barskiego powołano Jacka Bilewicza.

W sprawie reagował już prezydent Andrzej Duda. "Min. A. Bodnar próbuje usunąć D. Barskiego ze stanowiska Prokuratora Krajowego, do czego nie ma żadnych samodzielnych kompetencji. Przekazał Prokuratorowi Barskiemu swoją 'decyzję' w tej sprawie. Zmiana na stanowisku Prokuratora Krajowego to zgodnie z ustawą kompetencja Premiera i Prokuratora Generalnego we współdziałaniu z Prezydentem.

Działanie A. Bodnara bez udziału Premiera i Prezydenta to kolejne rażące naruszenie prawa (ustawy i art. 7 Konstytucji)." - napisał na portalu X.

W sobotę zastępcy Prokuratora Generalnego złożyli zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przez Adama Bodnara i Jacka Bilewicza. W ich ocenie działanie Adama Bodnara złamało prawo, w tym naruszyło uprawnienia prezydenta. Więcej o sprawie pisaliśmy TUTAJ: