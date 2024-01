Jarosław Kaczyński wygłosi oświadczenie. PiS podało godzinę

Prawo i Sprawiedliwość w sobotę 13 stycznia zorganizowało konferencję pt. "Czyja wspólnota? Niebezpieczeństwa związane z tendencjami zmian w Unii Europejskiej". W jej trakcie Jarosław Kaczyński odniósł się jednak do sprawy Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. - Dwaj nasi koledzy, którzy zostali bezprawnie skazani i umieszczeni, w wyjątkowo drastycznych okolicznościach, w dwóch więzieniach prowadzą strajk głodowy - mówił. Teraz partia zapowiedziała osobne oświadczenie prasowe prezesa.

PiS zaprasza na oświadczenie prasowe Jarosława Kaczyńskiego

Informacja o oświadczeniu prasowym Jarosława Kaczyńskiego pojawiła się na profilach Prawa i Sprawiedliwości w mediach społecznościowych w niedzielę (14 stycznia) rano. Wiadomo, że odbędzie się ono jeszcze tego samego dnia. "O godz. 13:30 zapraszamy na oświadczenie prasowe z udziałem Prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego" - czytamy w komunikacie. Nie podano, czego będzie ono dotyczyło.

Jarosław Kaczyński o sprawie Kamińskiego i Wąsika. "Musimy podjąć dodatkowe działania"

- Mamy dzisiaj do czynienia z sytuacją niebezpieczną, naprawdę niebezpieczną. Dwaj nasi koledzy, którzy zostali bezprawnie skazani i umieszczeni, w wyjątkowo drastycznych okolicznościach, w dwóch więzieniach prowadzą strajk głodowy. To jest sytuacja, która zagraża życiu przynajmniej jednemu z nich. W związku z tym musimy podjąć dodatkowe działania, zorganizować odpowiedni nacisk. W jaki sposób będziemy to robić, to inna kwestia, ale chciałbym, aby opinia publiczna wiedziała, że tutaj się dzieją rzeczy naprawdę straszne - mówił podczas sobotniej konferencji Prawa i Sprawiedliwości.

Tymczasem według informatora tygodnika "Wprost" związanego z Pałacem Prezydenckim Jarosław Kaczyński ma być szczególnie niezadowolony z decyzji Andrzeja Dudy ws. procedury ułaskawieniowej byłych posłów. - Kaczyński chciał, żeby Duda na nim wisiał i się go słuchał, oraz żeby obaj politycy trochę dłużej byli w więzieniu - przekazało źródło. Politycy PiS zgodnie twierdzą jednak, że polityk domagał się jak najszybszego zwolnienia Kamińskiego i Wąsika.