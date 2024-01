Minister sprawiedliwości Adam Bodnar poinformował, że Dariusz Barski od 12 stycznia "pozostaje w stanie spoczynku, co powoduje niemożność sprawowania przez niego funkcji Prokuratora Krajowego". Decyzję te skrytykowała część prawników oraz politycy Prawa i Sprawiedliwości. Barski od kilkunastu lat blisko współpracuje z najważniejszymi przedstawicielami tego środowiska.

REKLAMA

Zobacz wideo Marek Chmaj: W pierwszej kolejności trzeba usunąć prokuratora krajowego

Kim jest Dariusz Barski? Jarosław Kaczyński i Zbigniew Ziobro bardzo go cenią

Reporterka TVN24 Katarzyna Pasikowska-Poczopko ustaliła, że Dariusz Barski ma opinię "sprawnego śledczego", który odgrywał rolę "szarej eminencji" w otoczeniu Zbigniewa Ziobry. Barski współpracuje z Ziobrą od 2007 roku, gdy został jego zastępcą w Prokuraturze Generalnej. - Barski jest bliskim znajomym Ziobry. Był świadkiem na jego ślubie - mówił w 2018 roku "Gazecie Wyborczej" Krzysztof Parchimowicz ze stowarzyszenia prokuratorów "Lex Super Omnia".

"Gazeta Wyborcza" przekazała też, że "ponoć sam Jarosław Kaczyński uważał Barskiego za wybitnego prawnika i chciał, aby to on stanął na czele Prokuratury Krajowej". Barski był Prokuratorem Krajowym dwukrotnie. Po raz pierwszy sprawował wspomnianą funkcję w 2007 roku, aż do upadku pierwszego rządu PiS. Barski został ponownie mianowany na to stanowisko 18 marca 2022 roku.

Dariusz Barski dostał się do Sejmu z list PiS, ale Grzegorz Schetyna wygasił jego mandat

W 2011 roku Dariusz Barski kandydował do Sejmu z list PiS. Barski uzyskał mandat, ale nie chciał zrezygnować z funkcji prokuratora. Dlatego ówczesny marszałek Sejmu Grzegorz Schetyna stwierdził wygaśnięcie jego mandatu poselskiego.

Dariusz Barski współpracował nie tylko ze Zbigniewem Ziobrą, ale też z Andrzejem Dudą. W 2015 roku prezydent powołał go na swojego przedstawiciela w Krajowej Radzie Prokuratury. Na te powiązania polityczne zwróciło uwagę Ministerstwo Sprawiedliwości, gdy informowało o decyzji Adama Bodnara w sprawie Barskiego.