Poniedziałkowe (15 stycznia) spotkanie polityków ma rozpocząć się o godzinie 11. Jak podkreślił Tomasz Siemoniak w rozmowie z Polską Agencją Prasową, wiąże się ono bezpośrednio z zaplanowaną na "najbliższe dni" wizytą Donalda Tuska w Kijowie.

REKLAMA

Zobacz wideo Ukraińcy budują fortyfikacje wzorem Rosjan

Poniedziałkowe spotkanie Tuska z Dudą. Ukraina głównym tematem polityków

- Nikt nie kwestionuje zaangażowania, wiedzy, kontaktów prezydenta Dudy i to jest taki obszar, gdzie koordynacja powinna być bardzo ścisła i to jest główny temat spotkania - powiedział Siemoniak w odniesieniu do spotkania Tuska z Dudą. Minister koordynator służb specjalnych zaznaczył, że już rozmawiał z premierem o przygotowaniach do wizyty. Podkreślił również, że kontaktował się ze stroną ukraińską. - Miałem okazję rozmawiać w tym tygodniu z ambasadorem Ukrainy w Polsce Wasylem Zwaryczem w ramach przygotowań - tłumaczył Siemoniak.

Minister zapytany został także o to, czy w czasie spotkania prezydenta z premierem poruszone zostaną kwestie bezpieczeństwa Polski. - To jest jasne, że sytuacja wojenna wprost rzutuje na bezpieczeństwo Polski, więc w tym sensie - oczywiście tak - stwierdził.

Donald Tusk: Sytuacja na froncie to kwestia absolutnie numer jeden dla polskiego bezpieczeństwa

O spotkaniu z prezydentem premier Donald Tusk poinformował w czasie piątkowego (12 stycznia) wywiadu dla telewizji TVN, Polsat i TVP. - Udam się do pana prezydenta, między innymi, żeby rozmawiać o szczegółach i charakterze mojej misji. W najbliższych dniach będę w Kijowie. Dla nas obu - pan prezydent też był w to bardzo zaangażowany - sytuacja w Ukrainie i na froncie to kwestia absolutnie numer jeden dla polskiego bezpieczeństwa. Są tam do załatwienia też inne sprawy, związane choćby z interesami polskich przewoźników - powiedział szef rządu. Zgodnie z zapowiedziami premiera ma on rozmawiać z Andrzejem Dudą także o zmianie władz w Unii Europejskiej oraz o rosyjskiej rakiecie, która w grudniu wleciała na terytorium Polski.