Sprawa Kamińskiego i Wąsika. Sondaż: Polacy jednomyślnie wskazali winnego kryzysu

Politycy Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali w grudniu skazani prawomocnym wyrokiem na dwa lata więzienia za działania operacyjne w związku z tak zwaną aferą gruntową. Obaj kwestionowali orzeczenie, powołując się na wydane w 2015 roku prezydenckie ułaskawienie. Zostali zatrzymani we wtorek wieczorem podczas pobytu w Pałacu Prezydenckim i po krótkim pobycie w areszcie trafili do zakładów karnych. W czwartek prezydent Andrzej Duda wszczął postępowanie ułaskawieniowe wobec obu polityków PiS. Teraz dalsze działania w sprawie ma podjąć Adam Bodnar.

Na zlecenie "Rzeczpospolitej" pracownia SW Research zapytała Polaków: "Kto Pani/Pana zdaniem jest winien kryzysu związanego ze sprawą skazania Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika i wygaszenia ich mandatów poselskich?". Z sondażu wynika, że 54 proc. badanych powyżej 50. roku życia za kryzys związany ze sprawą Kamińskiego i Wąsika wini PiS.

PiS odpowiedzialnością za kryzys obarcza ponad połowa badanych

Szczegółowe wyniki rozkładają się w następujący sposób: 16,8 proc. badanych wskazuje, że winna jest obecna koalicja rządząca (KO, Polska 2050, PSL, Nowa Lewica). 40,6 proc. respondentów wskazuje na PiS, a 20,1 proc. badanych uważa, że winne są obie strony. 15,3 proc. respondentów nie ma zdania w tej sprawie, a 7,2 proc. badanych w ogóle o niej słyszało.

- PiS odpowiedzialnością za kryzys obarcza ponad połowa badanych (54 proc.) po 50 roku życia i co drugi respondent z wyższym wykształceniem. Z uwagi na wysokość dochodów Prawo i Sprawiedliwość najczęściej wskazują osoby o dochodach wynoszących od 3001 do 4000 zł netto (50 proc.). Są to przede wszystkim mieszkańcy największych miast (54 proc.) - komentuje wyniki badania prezes agencji badawczej SW Research, Przemysław Wesołowski.

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 9-10 stycznia 2022 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.