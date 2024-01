Następca Barskiego może mieć problem z wejściem do Prokuratury Krajowej. Jest zarządzenie ws. wejściówek

- Zarządzenie dotyczy kwestii wejścia do budynku Prokuratury Krajowej i odnosi się do prawa do wejścia dla osób, które posiadają tzw. wejściówki stałe, ale także trybu wydawania innych wejściówek, które są wydawane osobom niebędącymi pracownikami prokuratury i prokuratorami. Tylko ta druga część możliwości wejścia jest uzależniona od decyzji zastępcy prokuratora generalnego [czyli prokuratora krajowego - red.], który w tym zakresie podejmuje stosowną decyzję - mówił w sobotę wieczorem zastępca prokuratora krajowego Robert Hernand w TV Republika.

REKLAMA

Zobacz wideo Hołownia ujawnił kulisy rozmowy z Dudą. "Umówiliśmy się"

Hernand zaznaczył, że to prokurator krajowy zarządza i kieruje Prokuraturą Krajową, a "w razie jego niemożności wykonywania czynności, ta kompetencja przechodzi ustawowo na jego zastępców". - Nie ma takiego pojęcia jak pełniący obowiązki prokuratora krajowego - mówił.

- Sytuacja jest wyjątkowa i bardzo smutna. Jestem pierwszy raz w takiej sytuacji, w której omija się ustawę Prawo o prokuraturze i interpretuje się przepisy w ten sposób, by obejść przepis ustawowy i kompetencję prezydenta do wyrażenia lub niewyrażenia pisemnej zgody pierwszego zastępcy prokuratora generalnego, nie można nazwać inaczej, jak oczywistym naruszeniem prawa - dodał. Ocenił, że "w sposób nieuprawniony próbuje się odwołać prokuratora krajowego".

Ministerstwo Sprawiedliwości: Jacek Bilewicz p.o. prokuratora krajowego

Prokurator Prokuratury Krajowej Jacek Bilewicz został pełniącym obowiązki prokuratora krajowego - poinformowało w piątek Ministerstwo Sprawiedliwości w mediach społecznościowych. Wcześniej prokurator generalny Adam Bodnar przekazał prokuratorowi krajowemu Dariuszowi Barskiemu dokument stwierdzający, że przywrócenie go do służby czynnej zostało dokonane z naruszeniem obowiązujących przepisów i nie wywołało skutków prawnych. 16 lutego 2022 roku ówczesny prokurator generalny Zbigniew Ziobro miał bowiem dokonać tego stosując przepis ustawy, który już nie obowiązywał.

"W efekcie od dnia przekazania powyższego stanowiska Prokuratora Generalnego, a więc od 12 stycznia 2024 roku Pan Dariusz Barski pozostaje w stanie spoczynku, co powoduje niemożność sprawowania przez niego funkcji Prokuratora Krajowego" - czytamy w komunikacie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Zastępcy prokuratora generalnego Adama Bodnara w wydanym oświadczeniu napisali, że "powierzenie prokuratorowi Jackowi Bilewiczowi funkcji pełniącego obowiązki Prokuratora Krajowego z bezprawnym pominięciem procedury ustawy Prawa o prokuraturze jest bezskuteczne". Jak podkreślają, "funkcja taka nie została przewidziana w ustawie Prawo o prokuraturze". W dzisiejszym oświadczeniu zastępców prokuratora generalnego napisano, że "minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Adam Bodnar wspólnie z premierem Donaldem Tuskiem bezprawnie stworzyli nową funkcję, nieznaną ustawie Prawo o prokuraturze".

"Bezprawne działanie Adama Bodnara i Donalda Tuska ma na celu ominięcie przepisów dotyczących trybu odwołania pierwszego Zastępcy Prokuratora Generalnego przy wyraźniej pisemnej zgodzie Prezydenta RP. Powyższe działania funkcjonariuszy publicznych Adama Bodnara, Donalda Tuska i Jacka Bilewicza zostaną poddane ocenie prawnokarnej" - głosi oświadczenie.

Zastępcy Prokuratora Generalnego oświadczają, że "wykorzystają wszystkie środki przewidziane prawem w celu skutecznego przeciwdziałania próbie bezprawnego usunięcia Prokuratora Krajowego i zawłaszczenia prokuratury dla celów politycznych". Pod pismem podpisali się: Krzysztof Sierak, Michał Ostrowski, Robert Hernand, Beata Marczak, Krzysztof Urbaniak, Tomasz Janeczek i Andrzej Pozorski.