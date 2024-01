Polski dziennikarz poprosił Bidena o komentarz ws. nowego rządu. Odpowiedź była krótka

Amerykański przywódca spotkał się z dziennikarzami przed odlotem helikopterem Marine One do ośrodka Camp David, gdzie spędzi weekend. Korespondent Polskiego Radia Marek Wałkuski poprosił prezydenta USA o komentarz do zmian politycznych w Polsce i przejmowania władzy przez bardziej przychylny Unii Europejskiej rząd. - Uważam, że to bardzo dobrze - stwierdził krótko prezydent Biden.

W grudniu Biały Dom pogratulował Donaldowi Tuskowi wyboru na stanowisko premiera. Urząd prezydenta USA wyraził nadzieję na współpracę z nowym polskim rządem w takich kwestiach jak wsparcie dla Ukrainy czy energetyka. "Przekazujemy gratulacje dla Donalda Tuska wyboru na stanowisko premiera Polski. Prezydent Joe Biden z niecierpliwością czeka na kontynuację naszej współpracy jako bliskich sojuszników" - oświadczył doradca prezydenta USA do spraw bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan. "Cenimy partnerstwo Polski w wielu dziedzinach, takich jak wsparcie dla Ukrainy, wspólne wartości demokratyczne i energetyka, by wymienić tylko kilka" - dodał przedstawiciel Białego Domu.

Stany Zjednoczone o sytuacji w Polsce

W piątek amerykański Departament Stanu poinformował, że sprawę obecnego konfliktu politycznego w Polsce monitoruje misja dyplomatyczna w Warszawie. W stanowisku przesłanym Polskiemu Radiu ambasada zapewniła, że angażuje wszystkie strony w proces wzmacniania bliskich relacji z Polską.

"Misja USA w Polsce kontynuuje pracę nad wzmocnieniem bliskiego partnerstwa z Polską w zakresie obrony, bezpieczeństwa energetycznego, dobrobytu ekonomicznego i więzi międzyludzkich. Nadal angażujemy wszystkie strony w ten ważny proces" - czytamy w oświadczeniu ambasady.

Wydarzenia w Polsce nie odbiły się szerszym echem w Stanach Zjednoczonych. Niektóre amerykańskie media odnotowały obecny konflikt polityczny, ale publikacje na ten temat były nieliczne i nie trafiły na czołówki gazet i portali internetowych. Jedyną znaczącą gazetą, która zamieściła własny artykuł na temat konfliktu politycznego Polsce, był dziennik "The New York Times". "Sytuacja patowa w Pałacu Prezydenckim pokazuje, że polska prawica nie odejdzie spokojnie" - napisała gazeta, oceniając, że proces zmiany politycznej w Polsce przechodzi "poważne turbulencje".