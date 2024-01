Morawiecki reaguje na wywiad z Tuskiem. "Polska nie jest już państwem prawa"

- Problem polega na tym, że ta nowa Polska, odradzające się państwo polskie w wymiarze prawa i sprawiedliwości, to musi być państwo, gdzie ludzie wykonują swoje obowiązki, jakie narzuca im prawo, a nie ten czy inny polityk - deklarował premier Donald Tusk w piątkowym wywiadzie udzielonym dziennikarzom TVP, TVN24 i Polsatu, nawiązując do sprawy polityków PiS Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.

- Ja bym też namawiał jakby wszystkich uczestników życia publicznego - i media, i polityków, i ludzi zainteresowanych, urzędników, wszystkich bez wyjątku, żebyśmy nie ulegali pokusie szukania kompromisu między prawdą a kłamstwem. Między czymś, co jest przepisem prawa, a może jednak trochę nagniemy, a może, jak to prawo jest niewygodne, to nie będziemy tego prawa stosować - mówił szef rządu.

- Dzisiaj w jakimś sensie mamy realizację programu "koryto minus", przepraszam za trywializm, tzn. odcinamy od nieuzasadnionych przywilejów ludzi władzy. Państwo sobie nawet nie wyobrażacie, co Polska zobaczy w najbliższych tygodniach. Mówię o skali nadużyć finansowych najwyższych funkcjonariuszy pisowskich, szczególnie w spółkach skarbu państwa. Włos na głowie się jeży. Ja jestem doświadczonym człowiekiem, myślałem, że już wszystko widziałem - zaznaczył.

Premier komentował też m.in. decyzję prokuratora generalnego Adama Bodnara, który przekazał w piątek, że dotychczasowy prokurator krajowy Dariusz Barski nie może pełnić swojej funkcji. - Mam zaufanie, nie tylko do instynktu prawnego, ale też do krystalicznej przyzwoitości prawnej. Pan profesor Bodnar był Rzecznikiem Praw Obywatelskich, szanowanym i w Polsce, i na świecie. Jest ostatnią osobą, którą moglibyśmy podejrzewać, że chce naruszyć przepisy prawa - podkreślał Donald Tusk.

Mateusz Morawiecki o wywiadzie Tuska: Przerzuca odpowiedzialność na innych

- Tusk pokazał się Polakom jako polityk, który zamiast brać odpowiedzialność za polskie sprawy, przerzuca ją na innych. Usłyszeliśmy dziesiątki deklaracji o konieczności przestrzegania prawa w sytuacji, kiedy prawo jest ostentacyjnie łamane. Donald Tusk nie chce respektować ani prawa, ani Konstytucji, za to ma duży respekt do "instynktu prawnego" Adama Bodnara. To jasny dowód, że Polska nie jest już państwem prawa, ale państwem, które poddane jest instynktom ministrów nowego rządu - skomentował w rozmowie z Interia.pl poseł PiS, były premier Mateusz Morawiecki.

Według Morawieckiego "włos jeży się na głowie, kiedy polityczni siepacze z PO wycinają ludzi z różnych instytucji bez zważania na kompetencje i doświadczenie". - Miały być konkursy, miały być jasne kryteria wyboru, jest tylko zemsta. A intencją jest nic innego jak wyprzedaż majątku narodowego - dodał.

- Sto konkretów rozsypało się jak domek z kart. Tusk przez miesiąc nie zrealizował praktycznie nic ze swoich przedwyborczych zapowiedzi. Oprócz tej jednej, której nie wyraził nigdy wprost. Chodzi o rozpętanie politycznej wojny ze swoimi przeciwnikami. I ja w tę deklarację Tuska wierzę, choć w całym wywiadzie zachowywał się trochę jak bohater filmu "Nic nie widziałem, nic nie słyszałem", to jeśli chodzi o kontynuację destrukcji polskiej demokracji, jest wiarygodny - mówił Mateusz Morawiecki.