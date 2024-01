Zastępcy Prokuratora Generalnego: Składamy zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez Adama Bodnara

Prokurator generalny Adam Bodnar zdecydował w piątek, że Dariusz Barski pozostaje w stanie spoczynku. Wcześniej Bodnar przekazał Barskiemu dokument stwierdzający, że przywrócenie go do służby czynnej w 2022 roku zostało dokonane z naruszeniem obowiązujących przepisów i nie wywołało skutków prawnych, co powoduje niemożność sprawowania przez niego funkcji prokuratora krajowego.

Prokuratura krajowa nie zgodziła się z działaniami prokuratora generalnego w tej sprawie. Oświadczyła, że tę funkcję nadal pełni Dariusz Barski. Michał Ostrowski, zastępca Prokuratora Generalnego zamieścił w sieci nagranie, w którym poinformował, że wspólnie z pozostałymi zastępcami Prokuratora Generalnego podjęli decyzję o złożeniu zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przez Adama Bodnara i Jacka Bilewicza.

- Pracuję w prokuraturze od 26 lat. Nigdy nie przypuszczałem, że będę zmuszony do złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Prokuratora Generalnego. Działanie Adama Bodnara złamało prawo, w tym naruszyło uprawnienia prezydenta. - mówi na nagraniu Ostrowski.

- Jest to nieudolna próba obejścia przepisów prawa o prokuraturze, które wprost przewidują pisemną zgodę prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na odwołanie prokuratora krajowego. Wczoraj w godzinach wieczornych wspólnie zastępcą Prokuratora Generalnego Robertem Hernandem zwróciliśmy uwagę Prokuratorowi Generalnemu Adamowi Bodnarowi, że łamie prawo. Osobiście wskazałem, że jest jeszcze możliwość wycofania się z bezprawnych działań - dodał Ostrowski.

Prok. Ostrowski: Nie ulegajmy naciskom medialnym

W ocenie autora oświadczenia działanie Bodnara powołuje chaos w prokuraturze. Prok. Ostrowski jest zdania, że wpłynie to negatywnie na jej funkcjonowanie i walkę z przestępczością. Podkreśla, że w "demokratycznym państwie prawa podstawą działania organów państwa są akty prawa określone w konstytucji, a nie opinie prawne pisane na zamówienie polityków".

- Apeluję do prokuratorów: stosujcie prawo, a nie opinie prawne. Stosujcie się do decyzji i poleceń legalnie powołanych przełożonych. Nie ulegajmy naciskom medialnym. Pamiętajcie, że Waszym zadaniem jest stanie na straży prawa i walka z przestępczością. Nie bójcie się! - zakończył.

Prawniczka: Do odwołania Barskiego nie jest potrzebna zgoda prezydenta

- Z tego co się zorientowałam z doniesień medialnych, powód, dla którego pożegnano się z osobą pana Dariusza Barskiego, był prozaiczny. W lutym 2022 r., kiedy został zaproszony do pracy w Prokuraturze Krajowej i wrócił z okresu stanu spoczynku, przywrócenie go do służby czynnej oparto o nieobowiązujące wówczas przepisy. A zatem nie można było powołać go skutecznie, skoro wadliwie został przywrócony do służby - mówi w rozmowie z Onetem mecenas Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska.

Rozmówczyni Onetu podkreśla, że piątkowa decyzja Adama Bodnara oznacza, że Dariusz Barski nie jest już prokuratorem krajowym, a do jego odwołania nie jest potrzebna zgoda prezydenta.

Zawiadomienie w sprawie Adama Bodnara złożył też PiS. = Pan prokurator Dariusz Barski pozostaje Prokuratorem Krajowym - oświadczył poseł PiS Marcin Warchoł na konferencji prasowej. On również podkreślił, że zgodnie z ustawą o prokuraturze, "do jego skutecznego odwołania potrzeba zgody prezydenta".