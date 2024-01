Magdalena Adamowicz chce rozliczenia starych władz TVP. "Fabryka hejtu i nienawiści"

Pod koniec grudnia ubiegłego roku Dariusz Joński przeprowadził kontrolę poselską w TVP i ujawnił ogromne zarobki pracowników stacji, w tym między innymi Michała Adamczyka oraz Samuela Pereiry. Informacje te nie uszły uwadze Magdaleny Adamowicz. Żona zamordowanego w styczniu 2019 roku prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza w mediach społecznościowych domagała się rozliczenia władz "starej" TVP. W wyemitowanym niedawno odcinku podcastu "Jestem z Gdańska" ponownie wypowiedziała się na temat mediów publicznych. Europosłanka zwierzyła się również, że nadal czeka na rozliczenie osób, które według niej "stworzyły fabrykę hejtu i nienawiści w mediach publicznych", a w rezultacie doprowadziły do zabójstwa prezydenta Gdańska.

REKLAMA

Zobacz wideo "Miała być wolność i sprawiedliwość". Protest pod sejmem

Magdalena Adamowicz: Ktoś ustawiał sobie jeden cel, kogo zniszczyć

Żona Pawła Adamowicza przyznała, że czuje wielką nadzieję w związku ze zmianami, jakie zaszły w mediach publicznych. Jednocześnie nadal wspomina machinę propagandy, jaka została stworzona przez poprzednią władzę. - Najgorsze, że my wszyscy się na to składaliśmy, szły na to nasze podatki i abonamenty - tłumaczyła cytowana przez Gdansk.pl. - A ktoś ustawiał sobie jeden cel, kogo zniszczyć, jak było w przypadku Pawła czy ostatnio premiera, żeby Polakom daną osobę obrzydzić. Chciałabym wiedzieć, co nimi kierowało, ile na tym zarobili, skąd tajne informacje z prokuratury, które na przykład dotyczyły mnie, skąd szły przecieki, dyspozycje, kto dzięki temu awansował, ile zarobił - mówiła Magdalena Adamowicz w podcaście.

Wdowa po prezydencie przyznała, że po latach łatwiej jest jej i jej rodzinie znosić śmierć Adamowicza. - Czas leczy rany - powiedziała. - Jak ludzie nam to mówili, myślałam "co oni mogą wiedzieć". Oczywiście ciągle jest smutek i żal, ale przyzwyczailiśmy się do tego, że Pawła nie ma. Dla nas ten okres co roku jest najtrudniejszy, już właściwie od początku listopada, urodzin Pawła do 15 stycznia - zwierzyła się Magdalena Adamowicz. Od pięciu lat Gdańsk wspomina śmierć swojego prezydenta podczas organizowanych w tym mieście uroczystości.

- To oczywiście ważne dla mnie, córek, matki i brata Pawła, ale ważne też dla mieszkańców Gdańska - uważa Magdalena Adamowicz. - My sami możemy te uroczystości we własnym gronie i sercu przeżyć, tak jak większość ludzi czci pamięć po swoich zmarłych. Ale Paweł był osobą, która żyła tym miastem i działała prawie trzydzieści lat w samorządzie, prawie dwadzieścia jeden lat jako prezydent. Dziś, gdzie się nie obejrzymy, widać realizację jego założeń, marzeń, wizji, polityki, którą prowadził. Oczywiście nowe władze realizują swoje zadania, ale większość to były plany wieloletnie, które teraz widać. Dziś miło mi słyszeć komplementy, że Gdańsk jest piękny, że jest metropolią, miastem europejskim, tak wspaniale się zmienił. To jest coś, na czym Pawłowi zależało, żeby tutaj przyjeżdżali ludzie i każdy czuł się jak u siebie - podkreśliła żona zmarłego prezydenta.

Śmierć Pawła Adamowicza. Donald Tusk zaprasza na obchody tragicznych wydarzeń

Paweł Adamowicz zginął tragicznie 14 stycznia 2019 roku podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Prezydent miasta został zaatakowany przez 27-letniego wówczas Stefana W., który na scenie zadał mu trzy ciosy nożem. Te okazały się śmiertelne. - Halo, halo. Nazywam się Stefan W., siedziałem niewinnie w więzieniu, Platforma Obywatelska mnie torturowała, dlatego właśnie zginął Adamowicz - wykrzyczał po ataku 27-latek. 16 marca 2023 roku Stefan W. został skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Sąd zdecydował bowiem, że mężczyzna jest osobą poczytalną. Zabójca będzie mógł starać się o przedterminowe zwolnienie po co najmniej 40 latach odbywania kary.

W poniedziałek (8 stycznia) premier Donald Tusk w mediach społecznościowych zaprosił na wiec zorganizowany w Gdańsku w 5. rocznicę śmierci Pawła Adamowicza. "Nigdy nie zapomnimy tej tragicznej lekcji. Nie pozwólmy, by nienawiść i kłamstwo znów zatryumfowały. Sobota, Targ Węglowy, godz. 19.00" - napisał szef rządu na platformie X.