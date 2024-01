Nagranie spod siedziby TVP. Samuel Pereira został wypchnięty za drzwi

W sieci pojawiło się wideo zarejestrowane przed siedzibą Telewizji Polskiej przy ul. Woronicza w Warszawie. Widzimy na nim jak były szef TVP Info Samuel Pereira próbował wejść do środka, jednak zostało mu to uniemożliwione przez grupę mężczyzn. W pewnym momencie zostaje on wypchnięty za drzwi.

Na nagraniu ktoś krzyczy: "Co tu się dzieje? Proszę nie stosować agresji! Czemu pan go popycha?! Co tu się dzieje?! Policja!".

Następnie widzimy jak policjanci tłumaczą coś Samuelowi Pereirze. W tym momencie nagranie się kończy.

Blokującym dostęp do budynku miał być - Piotr Jabłoński, pracownik TVP związany wcześniej z Federacją Młodych Socjaldemokratów, młodzieżówką SLD.

"To on miał organizować wywożenie sprzętu elektronicznego z placu Powstańców na Woronicza" oraz "blokować Michałowi Rachoniowi dostęp do newsroomu" - pisze na Twitterze komentatorka, zwolenniczka PiS Emilia Kamińska.

Wcześniej w sobotę Michał Adamczyk oświadczył, że opuszcza dziś, po trzech tygodniach, budynek TAI. - Zaznaczam jednocześnie, że ta walka się nie zakończyła - stwierdził Adamczyk, który był gwiazdą TVP za czasów PiS i były szef Telewizyjnej Agencji Informacyjnej

Zarówno Adamczyk jak i Pereira nie uznają nowych władz TVP powołanych przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomieja Sienkiewicza. Wraz ze współpracownikami tygodniami okupowali budynek przy Placu Powstańców Warszawy, gdzie byli wspierani przez polityków PiS.

Sąd zdecydował w sprawie TVP. Co to oznacza?

Warszawski sąd rejestrowy oddalił w pierwszej instancji wniosek o zmianę w Krajowym Rejestrze Sądowym danych dotyczących kierownictwa TVP. Sędzia nie zgodził się, by nominaci Bartłomieja Sienkiewicza formalnie objęli stanowiska.

Od decyzji przysługuje jeszcze odwołanie. Trudno jednak orzekać, czy nowy rząd się na to zdecyduje, bo zmianę warty w Telewizji Polskiej władze próbują przepchnąć obecnie poprzez postawienie spółki w stan likwidacji.