Stworzył program, który analizował 2764 wydania "Wiadomości". Wskazał "lidera ekspertów" dawnej TVP

"Flash_vikop" stworzył program, który robi zrzuty "Wiadomości" TVP co 0,7 sekundy i potem te obrazy analizuje. Od stycznia 2016 do 14 grudnia zarchiwizował 2764 wydania. - Mam więc praktycznie kompletne wydania z 2018 roku, a z lat 2016–2017 z pewnymi brakami. Przepuściłem je wszystkie przez moje oprogramowanie. W sumie ponad cztery miliony zrzutów ekranu. Na każdym jest zrobione rozpoznawanie tekstu i wyliczany jest skrót, który przyspiesza porównywanie obrazów – dzięki temu mogę szybko odnajdować powtarzające się ujęcia - tłumaczy informatyk w rozmowie z "Press".

"Flash_vikop" podkreśla, że wykonał tę pracę, by walczyć z propagandą. Nie chce ujawniać swojej tożsamości, bo na co dzień pracuje w spółce Skarbu Państwa. W rozmowie z portalem tłumaczy także, że nie godził się na prezentowanie w TVP manipulacje. Jako najgłośniejsze przykłady wymienia m.in. katastrofę w Smoleńsku, a także brutalne ataki na Donalda Tuska, posłankę Filiks, Pawła Adamowicza i Rafała Trzaskowskiego.

"Press" zapytał również informatyka o jego "ulubione paski". - Połowa z nich była odlotowa. Jak się je czyta, to trudno zgadnąć, czy naprawdę był, czy jest zmyślony dla żartu. Mój ulubiony: "Bruksela pozwala Hiszpanom pałować ludzi, a nam zabrania zwalczać kornika drukarza" - stwierdził rozmówca.

Dariusz Joński: Jarosław Kaczyński będzie wezwany przed komisję ds. wyborów kopertowych

Wśród "ulubionych komentatorów" stacji wymienia Miłosza Manasterskiego, który tłumaczył między innymi, że loty marszałka Kuchcińskiego przełożyły się na rozwój PKB Polski, loty zaś Tuska wytworzyły dziurę budżetową. - Wygaduje kretynizmy, bo za to mu płacą. Na tym właśnie się opiera autorytarna władza – dają stanowiska ludziom, którzy nigdy by ich w normalnych czasach nie zdobyli. Kupują sobie ich, ci wygadują głupoty, a jeszcze głupsi od nich słuchają tego i w to wierzą - ocenia "Flash".

"Pisowska propaganda przegrała z małymi trybikami"

- Pisowska propaganda przegrała z takimi małymi trybikami jak ja, które w internecie gdzieś tam produkują swój kontent, by skrobać polichromię z ich kłamstw, zwalczać je. I to wygrało - podsumowuje informatyk.

Wspomina również, że osób, które analizowały "Wiadomości" było więcej. Na Wykopie działał "Jaxonxst" – który codziennie opisywał i analizował serwis, a następnie rozdawał nagrody: srebrnego, złotego i platynowego Goebbelsa. Na Twitterze temat propagandy podejmował Maltreting i profil "Oglądam Wiadomości, bo nie stać mnie na dopalacze".

W czwartek opisywaliśmy w Gazeta.pl, że "Flash_vikop" zainteresował się osobami, które wcześniej odpowiadały za realizację materiałów dla "Wiadomości". W mediach społecznościowych opublikował ranking, w którym znalazły się nazwiska najbardziej zaangażowanych pracowników. Na szczycie listy uplasowała się Małgorzata Kałużyńska. To właśnie ona miała zrealizować najwięcej materiałów dla "Wiadomości".

Rekordzistka "Wiadomości" ma na koncie kilka głośnych materiałów, za które spłynęła na nią fala krytyki. Małgorzata Kałużyńska odpowiadała między innymi za przygotowanie newsa dotyczącego "Korony Królów". Po emisji internauci zwrócili uwagę na to, że wszystkie zaprezentowane w nim wypowiedzi opisują serial w samych superlatywach.

W tym samym zestawieniu tuż za Małgorzatą Kałużyńską znalazł się Damian Diaz, który przeniósł się z TVP do biura prasowego Narodowego Banku Polskiego. Kolejni na liście są Waldemar Stankiewicz i Mateusz Nowak.

Politycy PiS okupowali budynki TVP

W środę likwidator spółki Telewizja Polska Daniel Gorgosz podjął decyzję o zamknięciu budynku TVP przy placu Powstańców. Od kilku tygodni dyżurowali tam posłowie PiS i byli pracownicy TVP, sprzeciwiający się zmianom w mediach publicznych dokonywanych przez obecną koalicję rządzącą. Gorgosz przekazał, że decyzja o zamknięciu budynku została podjęta "w związku z licznymi przypadkami nadużywania uprawnień wynikających z wykonywania mandatu parlamentarzysty, które mają miejsce od 20 grudnia 2023 r., a które prowadzą do wpuszczania na teren obiektów TVP osoby do tego nieupoważnione".